Смена часового пояса: казахстанцев предупредили о возможных сбоях

Смена часового пояса: в АО "Национальные информационные технологии" предупредили казахстанцев о возможных сбоях в работе eGov, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Сообщается, что в связи с переходом на единый часовой пояс, с 22:00 часов 29 февраля до 02:00 часов 1 марта будут проводиться технические работы.



В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:



портал eGov.kz и его компоненты;

мобильное приложение egov mobile;

единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";

единая информационная система "Техосмотр";

сервис электронных обращений e-Otinish;

и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".



Напомним, Казахстан переходит на единое время. Стрелки часов совсем скоро должна перевести большая часть населения республики. Это произойдет в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года.