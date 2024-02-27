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Смена часового пояса: казахстанцев предупредили о возможных сбоях

Просмотров:114 Опубликовано: Сегодня, 11:28
Смена часового пояса: казахстанцев предупредили о возможных сбоях
Фото: depositphotos.com
Смена часового пояса: в АО "Национальные информационные технологии" предупредили казахстанцев о возможных сбоях в работе eGov, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Сообщается, что в связи с переходом на единый часовой пояс, с 22:00 часов 29 февраля до 02:00 часов 1 марта будут проводиться технические работы.

В это время возможна кратковременная недоступность по следующим проектам:

портал eGov.kz и его компоненты;
мобильное приложение egov mobile;
единая нотариальная информационная система "Е-нотариат";
единая информационная система "Техосмотр";
сервис электронных обращений e-Otinish;
и другие информационные системы и государственные базы данных, сопровождаемых АО "Национальные информационные технологии".

Напомним, Казахстан переходит на единое время. Стрелки часов совсем скоро должна перевести большая часть населения республики. Это произойдет в ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года.


Источник: tengrinews.kz
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