Пенсию военным и силовикам планируют рассчитывать по-новому в Казахстане

Параметры расчёта пенсионных выплат за выслугу лет могут изменить.



Премьер-министр Олжас Бектенов ответил, вернут ли базовую пенсионную выплату бывшим военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств, а также будет ли у них возможность снимать пенсионные накопления.





"Указанные вопросы неоднократно рассматривали на заседаниях рабочей группы. Следует отметить, что решение по одному из поднимаемых вопросов уже нашло своё отражение в рамках Социального кодекса. С 1 июля 2023 года пенсионеры за выслугу лет имеют право на единовременное использование остатков пенсионных накоплений в полном объёме на улучшение жилищных условий и оплату лечения. По сведениям ЕНПФ, данным правом воспользовались порядка 55% военнослужащих, имеющих пенсионные накопления в ЕНПФ", – сообщил Бектенов в ответе на депутатский запрос.



Также премьер-министр отметил, что разработаны поправки в Соцкодекс в части:



Предоставления права на пенсионные выплаты за выслугу лет (при увольнении со службы по истечению срока контракта при наличии выслуги до 25 лет);

Индексации пенсий лицам, призванным на службу после 1 января 1998 года и уволенным до 1 января 2016 года, с учётом ежегодных индексаций с момента увольнения до даты назначения пенсий (право на пенсию у них возникло с 2016 года, и пенсию им назначили по окладам на момент увольнения в 2008-2015 годы без ежегодного повышения).



Учитывая, что эти поправки потребуют дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета, их рассмотрение продолжат в соответствии с действующим бюджетным законодательством, подчеркнул он.



"Что касается предоставления права на базовую пенсию, то предлагается введение специальной надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет для лиц, вышедших на пенсию до 1 января 2024 года, и изменение параметров расчёта пенсионных выплат за выслугу лет (60-75% от денежного содержания вместо сегодняшних 50-65%). Следует отметить, что этот подход напрямую связан с денежным содержанием сотрудников силовых структур и военнослужащих, а вопрос о пересмотре их системы оплаты труда находится на рассмотрении рабочей группы. В этой связи, во избежание диспропорций между размерами пенсионных выплат сотрудников и военнослужащих, вышедших на пенсию в разные периоды времени, вопрос дополнительно рассмотрят комплексно с учётом повышения денежного содержания", – резюмировал Олжас Бектенов.



Сейчас работники силовых структур, вышедшие на пенсию, начиная с 2011 года, не получают базовую пенсионную выплату как обычные пенсионеры, им платят только солидарную пенсию, размер которой зависит от стажа.

