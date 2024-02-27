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Токаев подписал закон по вопросам использования пастбищ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:39
Токаев подписал закон по вопросам использования пастбищ
Фото: depositphotos.com
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам использования пастбищ", передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение пресс-службы Акорды.

Документ направлен на совершенствование законодательства в области управления и использования пастбищ. Поправки вносятся в пять законодательных актов, в том числе Земельный, Лесной кодексы.

"Первый блок поправок направлен на устранение дефицита пастбищных угодий для выпаса сельхозживотных личного подворья. В этих целях введен новый подвид пастбищ – "общественные пастбища", которые будут использоваться исключительно для выпаса местным населением сельхозживотных личного подворья. Они не будут передаваться в аренду. Пастбища, не относящиеся к общественным пастбищам, могут передаваться в аренду, использоваться для сенокошения", - говорится в сообщении Акорды.


Введен запрет на перевод общественных пастбищ, как и пастбищ, в другие виды сельхозугодий. Исключена возможность получения без конкурса земель на праве временного безвозмездного землепользования (на 5 лет) для отгонного животноводства, выпаса скота. Земли для этих целей будут предоставляться исключительно в конкурсном порядке.

Для рационального использования ресурсного потенциала лесов лесные/природоохранные учреждения ежегодно будут информировать акиматы об участках лесного фонда, на которых возможны сенокошение и пастьба скота, с указанием занятых и свободных площадей, места их расположения.

"Вторым блоком поправок обновлены требования по составлению и утверждению планов по управлению пастбищами и их использованию. Третьим блоком поправок усилены механизмы по борьбе с деградацией и опустыниванием пастбищ, а также по их обводнению. В частности, для восстановления и улучшения состояния пастбищ предусмотрено проведение геоботанического обследования, мониторинга и инвентаризации пастбищ, а также другие меры", - отмечает пресс-служба Главы государства.


Введена обязанность землепользователей и собственников не допускать уничтожение плодородия почв, использовать сельхозземли в соответствии с видом угодий.


Источник: tengrinews.kz
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