Министр Альназарова откровенно ответила на вопрос о цене ее брендовых вещей

"Я не скажу, что я такой поклонник в целом. У меня нет такого большого гардероба. Сумка, которая была на фотографии - это сумка, которую среднестатистическая девушка может себе позволить, стоит 250 тысяч тенге. И одно из немногих платьев, которое я купила себе на отпускные, на свой юбилей позволила себе. Стоимость не помню, где-то в пределах 800-900 тысяч тенге", - ответила Альназарова.

Сегодня в правительстве журналисты поинтересовались у министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать платья от Dolce & Gabbana и другие брендовые вещи, фотографии которых появляются на ее странице в Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.Также журналисты спросили чиновницу, как изменилась ее зарплата, после того как она министром.