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Министр Альназарова откровенно ответила на вопрос о цене ее брендовых вещей

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:49
Министр Альназарова откровенно ответила на вопрос о цене ее брендовых вещей
Фото:t.me/KZgovernment
Сегодня в правительстве журналисты поинтересовались у министра здравоохранения Акмарал Альназаровой, сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать платья от Dolce & Gabbana и другие брендовые вещи, фотографии которых появляются на ее странице в Instagram, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Судя по вашему Instagram, вы любите брендовые сумки и брендовые вещи. Сколько нужно зарабатывать, чтобы покупать брендовую одежду, платья Dolce & Gabbana стоимостью полтора и два миллиона?", - спросили журналисты в кулуарах правительства.

"Я не скажу, что я такой поклонник в целом. У меня нет такого большого гардероба. Сумка, которая была на фотографии - это сумка, которую среднестатистическая девушка может себе позволить, стоит 250 тысяч тенге. И одно из немногих платьев, которое я купила себе на отпускные, на свой юбилей позволила себе. Стоимость не помню, где-то в пределах 800-900 тысяч тенге", - ответила Альназарова.




Также журналисты спросили чиновницу, как изменилась ее зарплата, после того как она министром.

"Я пока зарплату не получила, но думаю, она не намного выше, в этих пределах", - сказала Альназарова.


Источник: tengrinews.kz
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