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Расследование начали в отношении руководителей Атырауского НПЗ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:54
Расследование начали в отношении руководителей Атырауского НПЗ
Фото: anpz.kz
Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передает Tengrinews.kz.

Досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" по факту злоупотребления должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия в виде причинения особо крупного ущерба государству, начато Департаментом АФМ по Атырауской области при координации прокуратуры региона", - говорится в сообщении АФМ.

Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

Ранее сообщалось, что генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) и главного инженера завода сняли с должностей после скандала.

"По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора - главного инженера Адилета Шошанбасова.


Исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя генерального директора – технического директора АНПЗ Лызлова Олега Александровича до принятия дальнейших решений", - говорилось ранее в сообщении пресс-службы "КазМунайГаза".

Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение главного инженера АНПЗ и представлена справка о срыве поставки мазута. Сообщалось о том, что главный инженер обвинил гендиректора в создании тревожной обстановки на заводе и финансовых хищениях со стороны руководства завода.

Гендиректор АНПЗ, в свою очередь, записал видеообращение, в котором сообщил о заведенных на некоторых сотрудников завода уголовных делах.


Источник: tengrinews.kz
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