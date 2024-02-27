Расследование начали в отношении руководителей Атырауского НПЗ

"По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз" принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора - главного инженера Адилета Шошанбасова.

Агентство по финансовому мониторингу начало досудебное расследование в отношении руководства ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", передает Tengrinews.kz.Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.Ранее сообщалось, что генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ) и главного инженера завода сняли с должностей после скандала.Исполнение обязанностей гендиректора будет возложено на заместителя генерального директора – технического директора АНПЗ Лызлова Олега Александровича до принятия дальнейших решений", - говорилось ранее в сообщении пресс-службы "КазМунайГаза".Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение главного инженера АНПЗ и представлена справка о срыве поставки мазута. Сообщалось о том, что главный инженер обвинил гендиректора в создании тревожной обстановки на заводе и финансовых хищениях со стороны руководства завода.Гендиректор АНПЗ, в свою очередь, записал видеообращение, в котором сообщил о заведенных на некоторых сотрудников завода уголовных делах.