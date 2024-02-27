Денежную компенсацию донорам крови могут повысить в Казахстане

Донорам крови хотят увеличить выплаты. Вопрос сейчас прорабатывается в министерстве здравоохранения. Об этом сообщила заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова на запрос депутатов, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В Минздраве прорабатывают внесение изменений в правила критериев и размера выплат донорам.



Тамара Дуйсенова сообщила, что в стране ежегодно трансфузию крови проводят 100 тысячам человек. По ее словам, "все заявки медицинских организаций (плановые и экстренные) удовлетворяются в полном объеме".



"Для восстановления энергетических затрат донорам выплачиваются компенсации в размере 0,25 месячного расчетного показателя (923 тенге), определенного приказом. Вместе с тем, согласно расчету, для восстановления энергетических затрат донора в день донации крови необходимо питание, обеспечивающее 4790 ккал, в денежном эквиваленте это составляет 4269,11 тенге, или 1,25 МРП (из расчета МРП 2023 года)" - отмечает Дуйсенова.



По данным вице-премьера, для того чтобы повысить сумму компенсации донорам до 1,25 месячного расчетного показателя требуется порядка 848 миллионов тенге.



"В настоящее время Министерством здравоохранения прорабатывается внесение изменений в правила критериев и размера выплат донорам (утверждены приказом Министра здравоохранения от 25 сентября 2020 года № ҚР ДСМ-111/2020) в части увеличения денежной компенсации безвозмездному донору с 0,25 МРП до 1,25 МРП".



По словам Дуйсеновой, данное предложение планируется вынести на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.