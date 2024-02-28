Новый скоростной порог – новый штраф! Что ещё изменят в Адмкодексе в Казахстане?

Документом, принятым на обсуждение в мажилисе, предлагается подкорректировать статью 592 и за превышение скорости на величину 60 км/ч и более штрафовать водителей на 40 МРП (147 680 тенге в 2024 году), за такое же повторное нарушение в течение года — на 60 МРП (221 520 тенге).

А вот санкции по статье 602 за нарушение водителями правил пользования внешними световыми приборами или звуковыми сигналами, применение аварийной сигнализации, наоборот, предлагают ослабить и автомобилистов только предупреждать о не включённых днём фарах. В настоящее время за такое прегрешение также полагается предупреждение, но с поправкой «или штраф 3 МРП (11 076 тенге в 2024 году)».

Из статьи 615 КоАП РК предлагается убрать упоминание мопедов из перечня пешеходов и иных участников движения, так как вскоре их будут считать полноценными транспортными средствами. Ожидается, что мопеды обяжут регистрировать, как и мотоциклы, для управления ими иметь водительские права. То есть, помимо езды в шлеме, с мопедистов будут требовать соблюдение ПДД.

Уберут штрафы и из части 1 статьи 620 КоАП РК, полагающиеся сегодня за «нарушение иных требований, предъявляемых к участникам дорожного движения». В данной статье сейчас опять-таки присутствует коварная приставка «или», и, к примеру, тем же электросамокатчикам за езду без шлема по проезжей части полагается предупреждение или штраф 3 МРП. Привет коррупционерам! Так вот, статью эту теперь предлагается разделить на две части и на первый раз водителей предупреждать, а за аналогичное нарушение правил во второй раз в течение года штрафовать.

Проект поправок в КоАП РК обещает и некоторые послабления наказаний.По словам разработчиков проекта поправок, за 4 месяца 2023 года в Алматинской и Жамбылской областях камерами была зафиксирована скорость проезжающих авто 233 и 220 км/ч при разрешённых 60 км/ч. То есть превышение составило более чем 160 км/ч. В целом по стране скорость на величину от 80 до 160 км/ч водители превысили 1436 раз, на 160 км/ч — 2 раза, на 140 км/ч — 5, на 120 км/ч — 28, на 100 км/ч — 171 и на 80 км/ч — 1230.Разработчики поправок поясняют, что в соответствии со статьёй 43 КоАП РК полицейские при наложении адмвзыскания при отсутствии отягчающих обстоятельств обязаны применить предупреждение, если оно предусмотрено соответствующей статьёй. То есть в таких ситуациях взыскание в виде штрафа неприменимо, за исключением случаев, когда первое постановление не вступило в законную силу. Изменения в статье 602 Адмкодекса послужат единообразному применению нормы, а также исключат коррупционные риски.Наконец, в кодексе хотят прописать ответственность чиновников и руководителей предприятий за повторное в течение года невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, а также уходу за люками и колодцами на улицах.Для этого изменения внесут в статьи 631 и 632 КоАП РК. Чтобы не получалось так: оштрафовали коммунальщиков за нечищенные дороги или провалившийся люк, а они и не торопятся ничего исправлять.