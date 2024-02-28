Минтруда «выплатит» казахстанцам компенсацию

В Министерстве труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК 26 февраля 2024 года заявили, что распространяемая в социальных сетях информация о том, что министерством производится выплата компенсации, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.



В ведомстве отметили, что в соцсетях распространяется ложная информация о выплате казахстанцам компенсации от Минтруда, а для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают перейти по ссылке.



«Такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке», — сообщает пресс-служба МТСЗН РК.



В Минтруда подчеркнули, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера «1414».



«Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону», – добавили в пресс-службе МТСЗН РК.

