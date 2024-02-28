Можно ли поставить ребенку брекеты бесплатно по медстраховке

Стоматологическая помощь детям является важным аспектом поддержания их здоровья. Можно ли поставить вашему ребенку брекеты в рамках ОСМС, ответили в Фонде медицинского страхования Казахстана, передает Tengrinews.kz.



Один из важных моментов, который следует отметить, - установка брекетов не включена в пакет обязательного медицинского страхования (ОСМС). Это процесс, направленный на выравнивание зубов с эстетической целью, и он проводится платно. Родители, желающие обеспечить своим детям ровные зубы, должны быть готовы к дополнительным расходам.



Тем не менее детям до 18 лет доступны другие виды медицинской стоматологической помощи в рамках медицинского страхования. Среди них обезболивание и удаление зуба, наложение пломбы, лечение пульпита и периодонтита, полное функциональное восстановление анатомической формы зуба при гипоплазии и флюорозе, пластика уздечек губ и языка, рентгенография челюсти и анестезия.



Маленьким пациентам также доступны ортодонтические услуги, но с одним важным условием - при наличии врожденных патологий челюстно-лицевой области.



Кто может получить стоматологические услуги в рамках ОСМС



В плановом и экстренном порядке стомоталогическая помощь оказывается детям до 18 лет и беременным женщинам.



В экстренном порядке отдельным категориям граждан: ветеранам ВОВ; лицам с инвалидностью 1-й, 2-й, 3-й групп; получателям адресной социальной помощи; пенсионерам по возрасту; пациентам с инфекционными, социально значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих; неработающим лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом и уход за инвалидом первой группы с детства, а также многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа".



В каких стоматологических клиниках действует ОСМС и нужно ли направление от участкового врача



Направление из поликлиники не требуется. Стоматологическую помощь можно получить как в стоматологическом кабинете при поликлиниках, так и в частных стоматологических клиниках, заключивших договор с Фондом соцмедстрахования. Актуальный перечень можно найти на официальном сайте фонда fms.kz в разделе "Закуп медицинских услуг - поставщики КДУ". Также можно обратиться в единый контакт-центр по номеру 1414.



По данным фонда, по состоянию на 1 февраля договоры заключены с 838 медицинскими организациями, оказывающими стоматологическую помощь в рамках ОСМС. Из них 519 - частные, 319 - государственной формы собственности, то есть поликлиники и больницы.