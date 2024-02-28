Популярную пищевую добавку запретили в Казахстане

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан, запретили использовать 19 пищевых добавок, в том числе популярный подсластитель стевия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).



В списке запрещенных оказались добавки, от которых многие страны мира давно отказались. В частности, под запрет также попал популярный подсластитель стевия, который часто потребляют люди, следящие за фигурой.



Как уточняют эксперты, из перечня исключена Stevia rebaudiana Bertoni: порошок листьев и сироп из них. Но в перечне остался стевиолгликозиды Е960 - экстракт стевии. Таким образом, в регламенте сохранили похожую позицию с более ясными характеристиками качества и безопасности пищевой добавки.



Помимо стевии, под запрет попали:



сорбат натрия (Е201);

сорбат кальция (Е203);

танины пищевые (Е181);

консерванты дифенил (Е230);

муравьиная кислота (Е236);

регулятор кислотности лактат аммония (Е328);

антиокислитель оксистеарин (Е387);

глазирователь - эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912);

краситель кантаксантин (E161g);

ацетат аммония (Е264);

диоктилсульфосукцинат натрия (Е480);

краситель красный рисовый;

алюмосиликат калия (E555);

алюмосиликат кальция (Е556);

бентонит (Е558);

алюмосиликат (каолин) (Е559) — антислеживающие агенты, содержащие алюминий;

мальтол (Е636);

этилмальтол (Е637).