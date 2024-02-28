Популярную пищевую добавку запретили в Казахстане

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда входят Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан, запретили использовать 19 пищевых добавок, в том числе популярный подсластитель стевия, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В списке запрещенных оказались добавки, от которых многие страны мира давно отказались. В частности, под запрет также попал популярный подсластитель стевия, который часто потребляют люди, следящие за фигурой.
Как уточняют эксперты, из перечня исключена Stevia rebaudiana Bertoni: порошок листьев и сироп из них. Но в перечне остался стевиолгликозиды Е960 - экстракт стевии. Таким образом, в регламенте сохранили похожую позицию с более ясными характеристиками качества и безопасности пищевой добавки.
Помимо стевии, под запрет попали:
сорбат натрия (Е201);
сорбат кальция (Е203);
танины пищевые (Е181);
консерванты дифенил (Е230);
муравьиная кислота (Е236);
регулятор кислотности лактат аммония (Е328);
антиокислитель оксистеарин (Е387);
глазирователь - эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912);
краситель кантаксантин (E161g);
ацетат аммония (Е264);
диоктилсульфосукцинат натрия (Е480);
краситель красный рисовый;
алюмосиликат калия (E555);
алюмосиликат кальция (Е556);
бентонит (Е558);
алюмосиликат (каолин) (Е559) — антислеживающие агенты, содержащие алюминий;
мальтол (Е636);
этилмальтол (Е637).
Оставьте свой комментарий первым.