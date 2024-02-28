Страшную давку сняли на видео в школе Алматы: директор уволен

"27 февраля текущего года после второй смены в раздевалке школы, которая находится на цокольном этаже, образовалось скопление учащихся. Причина в неправильной организации процесса переодевания учащихся в указанный день. Ранее подобного в данной школе не наблюдалось. По информации администрации школы, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.



В управлении образования Алматы прокомментировали видео с давкой в одной из школ города, передает корреспондент Tengrinews.kz.Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как десятки детей собрались на лестнице. Давка, предварительно, началась по дороге в гардероб. Некоторых детей в толпе прижало к стене.В управлении образования города подтвердили информацию. Сообщается, что в школе обучаются 1426 учащихся в две смены, при проектной мощности в 870 мест.За ослабление контроля за организацией учебного процесса директор школы освобождена от занимаемой должности.