"Цифры непомерны": эксперт о возможном повышении штрафов за превышение скорости в Казахстане

"Это смешные цифры в масштабе страны. На пять миллионов транспорта и миллионы нарушений - это очень неубедительно.



В Алматы я могу показать места, где происходят тысячи нарушений в сутки. В масштабе города – у нас десятки тысяч нарушений в день. Причем, за которыми полиция не успевает уследить. А законодатели озаботились 1436 нарушителями? – задается вопросом эксперт.

"Весь поток притормаживает в местах установки камер. В конце концов, человек решает всегда ездить по Правилам – так спокойнее", – считает автоэксперт.

"Самокаты и мопеды должны ставиться на учет, для управления ими нужны водительские права. Для самокатчиков – по упрощенной программе, для мопедистов – как для мотоциклистов. У транспортного средства должен быть госномер, чтобы его можно было идентифицировать. Тогда наступит хоть какой-то порядок, а сейчас у нас хаос. Я с ужасом жду лета, когда он начнется", – признается Алексей Алексеев.

Эксперт заключил: пора вводить кратность нарушений. А именно – балльную систему, которая предусматривает лишение прав за большое количество накопленных баллов. К примеру, легкое нарушение может стоить лихачу 20 баллов, грубое – 30. Три грубых нарушения за год – минус сто баллов и лишение на год.

В Казахстане предложили повысить штрафы за превышение скорости. Автоэксперт Алексей Алексеев оценил инициативу и уверен - она не сработает, передает корреспондент NUR.KZ.Ранее сообщалось, что в Казахстане хотят повысить штрафы за превышение скорости. Нововведения инициаторы законопроекта объяснили тем, что за 4 месяца 2023 года в Казахстане водители превысили скорость на 80-160 км/ч 1 436 раз: на 160 км/ч – 2 раза, на 140 км/ч – 5 раз, на 120 км/ч – 28 раз, на 100 км/ч – 171 раз и на 80 км/ч – 1 230 раз.По мнению эксперта, высокие штрафы не влияют на безопасность дорожного движения, а злостные нарушители все равно продолжат превышать скорость. При этом, статистические данные, приведенные авторами поправок, Алексеев считает неубедительными.Тем временем, уже сегодня многие попросту перестают оплачивать штрафы и копят целые пачки уведомлений, уверен Алексеев. А что действительно может повлиять на безопасность дорожного движения, так это камеры.В качестве альтернативы высоким штрафам за превышение скорости Алексей Алексеев предлагает строить качественные дороги и применять инженерные принципы Vision Zero - международного проекта по безопасности дорожного движения.Кроме того, необходимо снизить разрешенную скорость в городах до 50 километров в час и обновить разметки на "зебрах"."Качественные дорожные знаки и неотвратимость наказания. Высокие штрафы - это бремя для народа. Такие цифры непомерны для людей", – подчеркивает Алексеев.Еще один немаловажный пункт, который затронули инициаторы законопроекта - движение мопедов и электросамокатов. И если для мопедистов поправки предусматривают более жесткие требования, то для самокатчиков законодатели подготовили лишь послабления.Теперь, согласно инициативе, кататься на электросамокате можно лишь со шлемом. В противном случае нарушителю грозит либо предупреждение, либо штраф в размере трех месячных расчетных показателей.Он добавил, что сегодня законотворцы очень медленно решают проблему мопедов и самокатчиков. Их, уверен эксперт, надо было поставить в рамки еще с первого января. А между тем, их количество продолжает увеличиваться и ездят по дорогам и тротуарам как вздумается, негодует Алексеев.