Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 28 Февраля
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.31 KZT
  • €1 = 487.32 KZT
  • 1 RUB = 4.9 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

За последние полгода казахстанские чиновники потратили на авто больше, чем за три года ранее

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:12
За последние полгода казахстанские чиновники потратили на авто больше, чем за три года ранее
Коллаж: Голос народа
Причина расточительства банальна – им, наконец, разрешили такие покупки

С середины 2020 года в Казахстане для чиновников был введен трехлетний мораторий на покупку автомобилей выше базовой комплектации и мебели в кабинеты. Летом 2023 года он закончился, и «Голос народа» узнал сколько денег потратили госслужащие на средства передвижения, сидения и прочие важные в чиновничьем быту атрибуты за три года моратория и 6 месяцев без него.

О том, что казахстанские чиновники должны бережнее относиться к государственным деньгам, Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал еще в январе 2020 года.

Одно лишь сокращение различных форумов и иных имиджевых мероприятий в том году дало разовую экономию в 30 млрд. тенге. В мае 2020 года Президент подписал мораторий трехлетний на закуп мебели и дорогих авто для госаппарата.

Согласно правилам моратория, госорганы имели право на покупку лишь авто производства ЕАЭС и с объемом двигателя не более 2 000 куб.см. Также был установлен запрет на закуп офисной мебели.


Безусловно, мораторий предполагал различные экстренные ситуации и целый список госорганов, на которых его нормы вообще не распространялись, однако основная масса чиновников права обновить люксовую машину машину или кресло в рабочем кабинете лишилась. В июле 2023 года действие моратория закончилось, «Голос народа» поинтересовался в Минфине – насколько вырос закуп авто и мебели за последние 6 месяцев 2023?

Госорган прислал нам подробный отчет о том, сколько машин и единиц мебели закупалось госорганами каждый квартал, а также сколько денег потратили на это чиновники.

«За период с июня 2020 года по май 2023 года опубликовано 1 081 закупок автотранспортных средств (объемом более 2000 кубических сантиметров) на сумму - 26,8 млрд. тенге, 40 728 закупок офисной мебели на сумму – 32,1 млрд. тенге.


После истечения срока действия распоряжения, за период с июня по декабрь 2023 года опубликовано 865 закупок автотранспортных средств (объемом более 2000 кубических сантиметров) на сумму – 28,5 млрд. тенге; 17 508 закупок офисной мебели на сумму – 19,5 млрд. тенге», ответили нам в комитете казначейства министерства финансов РК.

При этом заключено сделок на поставку авто с объемом двигателя более 2 литров госорганами за период действия моратория на 7,9 млрд.тенге, а после его отмены – на 11,2 млрд. тенге.


То есть, за три года моратория чиновники потратили на покупку машин меньше, чем за полгода после его отмены!

С мебелью статистика чуть лучше: за три года действия моратория на покупку диванов, кресел и вешалок госорганами потрачено 14,7 млрд. тенге, а за 6 месяцев 2023 года – 10,2 млрд. тенге. Хотя, если учесть, что сравниваются 3 года и 6 месяцев – возникают вполне резонные вопросы к госорганам. И повышенную активность чиновников в закупе движимого имущества отмечают даже в Минфине.


«Учитывая отсутствие материально-технического обновления за последние три года, а также амортизации (износа) основных средств, полагаем, что доля закупок автотранспортных средств в период с июня по декабрь 2023 года увеличилась», - признались в комитете казначейства.


Однако сказать сколько чиновников нарушило нормы моратория и какие меры взыскания за это к ним были применены в госоргане отказались, сославшись на то, что за данный вопрос отвечает другой комитет министерства финансов.


Источник: golos-naroda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика