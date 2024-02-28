За последние полгода казахстанские чиновники потратили на авто больше, чем за три года ранее

Согласно правилам моратория, госорганы имели право на покупку лишь авто производства ЕАЭС и с объемом двигателя не более 2 000 куб.см. Также был установлен запрет на закуп офисной мебели.

«За период с июня 2020 года по май 2023 года опубликовано 1 081 закупок автотранспортных средств (объемом более 2000 кубических сантиметров) на сумму - 26,8 млрд. тенге, 40 728 закупок офисной мебели на сумму – 32,1 млрд. тенге.

При этом заключено сделок на поставку авто с объемом двигателя более 2 литров госорганами за период действия моратория на 7,9 млрд.тенге, а после его отмены – на 11,2 млрд. тенге.

С мебелью статистика чуть лучше: за три года действия моратория на покупку диванов, кресел и вешалок госорганами потрачено 14,7 млрд. тенге, а за 6 месяцев 2023 года – 10,2 млрд. тенге. Хотя, если учесть, что сравниваются 3 года и 6 месяцев – возникают вполне резонные вопросы к госорганам. И повышенную активность чиновников в закупе движимого имущества отмечают даже в Минфине.

«Учитывая отсутствие материально-технического обновления за последние три года, а также амортизации (износа) основных средств, полагаем, что доля закупок автотранспортных средств в период с июня по декабрь 2023 года увеличилась», - признались в комитете казначейства.

Причина расточительства банальна – им, наконец, разрешили такие покупкиС середины 2020 года в Казахстане для чиновников был введен трехлетний мораторий на покупку автомобилей выше базовой комплектации и мебели в кабинеты. Летом 2023 года он закончился, и «Голос народа» узнал сколько денег потратили госслужащие на средства передвижения, сидения и прочие важные в чиновничьем быту атрибуты за три года моратория и 6 месяцев без него.О том, что казахстанские чиновники должны бережнее относиться к государственным деньгам, Президент РК Касым-Жомарт Токаев сказал еще в январе 2020 года.Одно лишь сокращение различных форумов и иных имиджевых мероприятий в том году дало разовую экономию в 30 млрд. тенге. В мае 2020 года Президент подписал мораторий трехлетний на закуп мебели и дорогих авто для госаппарата.Безусловно, мораторий предполагал различные экстренные ситуации и целый список госорганов, на которых его нормы вообще не распространялись, однако основная масса чиновников права обновить люксовую машину машину или кресло в рабочем кабинете лишилась. В июле 2023 года действие моратория закончилось, «Голос народа» поинтересовался в Минфине – насколько вырос закуп авто и мебели за последние 6 месяцев 2023?Госорган прислал нам подробный отчет о том, сколько машин и единиц мебели закупалось госорганами каждый квартал, а также сколько денег потратили на это чиновники.После истечения срока действия распоряжения, за период с июня по декабрь 2023 года опубликовано 865 закупок автотранспортных средств (объемом более 2000 кубических сантиметров) на сумму – 28,5 млрд. тенге; 17 508 закупок офисной мебели на сумму – 19,5 млрд. тенге», ответили нам в комитете казначейства министерства финансов РК.То есть, за три года моратория чиновники потратили на покупку машин меньше, чем за полгода после его отмены!Однако сказать сколько чиновников нарушило нормы моратория и какие меры взыскания за это к ним были применены в госоргане отказались, сославшись на то, что за данный вопрос отвечает другой комитет министерства финансов.