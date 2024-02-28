Вся страна сидит, в СИЗО места нет: откровения Мухамедиулы в судебных прениях

«Весь мир из-за искажённой информации воспринимает это дело так, будто были похищены артефакты — детали "Золотого человека" и другие музейные ценности. А мы тут обсуждаем суточные, количество участников, витрины», - рассказал Мухамедиулы

«Раскрутили всё так, что вся страна сидит сегодня. У нас в СИЗО места нет, все на полу спят. Только вы, Жайдарман (секретарь суда), адвокаты и охрана остались, остальные все — в СИЗО, там места нет, нечем дышать», - поделился Арыстанбек Мухамедиулы.

«Вы по материалам дела видели, мы как выставку проводим, так там половины картин нету, половина художников где-то пропали, спились, мы с трудом их собираем, возвращаем в Казахстан», - поделился экс-министр культуры и спорта.

Экс-министр культуры и спорта уже дважды приговорён к лишению свободы. Он отбывает наказание по делу о хищении 221 млн тенге, выделенных на международную выставку, где главным экспонатом должен был стать «Золотой человек». 20 июня 2023 года суд приговорил его к восьми годам лишения свободы. Приговор оставили без изменений и в апелляционной инстанции.

Экс-министр культуры и спорта и бывший директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы выступил с последним словом подсудимого по второму эпизоду уголовного дела, сообщает Orda.kzПо словам экс-министра, за судебным разбирательством о хищениях при проведении выставки «Шествие "Золотого человека" по музеям мира» внимательно следит международное сообщество.Он также заявил, что все эпизоды уголовного дела мотивированы только одним вопросом, который касается отеля «Дипломат». По мнению подсудимого, этот, по сути, имущественный спор, чересчур «раскрутили».По его словам, «Шествие "Золотого человека" по музеям мира» — это самый удачный проект в истории Казахстана по музейному направлению. При этом Мухамедиулы разоткровенничался о реальной ситуации в культурной сфере Казахстана.Завершая своё выступление, Мухамедиулы заявил, что заинтересован в возмещении материального ущерба, который, по версии следствия, нанесли фигуранты дела.Второй приговор суд вынес Мухамедиулы 3 февраля 2024 года по делу о взятке его адвокату Мустахиму Тулееву. Экс-министр приговорён к 11 годам лишения свободы.В рамках объединённого процесса по двум эпизодам гособвинитель запросил для Арыстанбека Мухамедиулы 12 лет лишения свободы.