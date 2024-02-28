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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

В Казахстане изменились правила выдачи документов

Просмотров:33 Опубликовано: Сегодня, 20:10
В Казахстане изменились правила выдачи документов
Фото пресс-службы «Правительства для граждан»
Приказом МВД от 20 февраля 2024 года внесены изменения в Правила оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения паспорта гражданина РК, удостоверения личности, вида на жительство иностранца, удостоверения лица без гражданства и проездного документа, сообщает Zakon.kz.

В новой редакции документа говорится, что при оформлении документа, удостоверяющего личность, посредством информационной системы «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» (РП ДРН) сотрудником уполномоченного органа производится дактилоскопическая регистрация граждан РК с их согласия, иностранцев и лиц без гражданства в обязательном порядке.


Уточняется, что для оформления паспорта гражданина РК и удостоверения личности предоставляется документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений).


Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе, предъявляют документ, определяющий льготную категорию, установленную Налоговым кодексом.

То же самое относится к оформлению других документов: вида на жительства, удостоверения лица без гражданства и т.д.

Обновлен пункт о том, что для оформления вида на жительство иностранца в РК иностранцам необходимо лично представить в уполномоченный государственный орган следующие документы:

- документ об оплате государственной пошлины (оплата может осуществляться в кассах банков второго уровня или электронно посредством их мобильных приложений). Лица, освобожденные от уплаты государственной пошлины, в случае отсутствия сведений на них в информационной системе предъявляют документ, определяющий льготную категорию согласно Налоговому кодексу;

- две фотографии размером 3,5 х 4,5 сантиметра (при оформлении на бумажном бланке формуляра);

- действительный заграничный паспорт.

Приказ вводится в действие с 9 марта 2024 года.


Источник: alau.kz
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