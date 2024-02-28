Сколько казахстанцев родилось 29 февраля

За годы независимости в Казахстане 29 февраля родились 5110 человек. Из них 2707 – мужчины и 2403 – женщины, сообщили в Бюро национальной статистики в ответе на запрос Informburo.kz.

Напомним, что 2024 год является високосным. Особенность високосного года в том, что в этом году в календаре 366 дней вместо 365. Високосный год наступает каждые четыре года. Соответственно, 29 февраля, которое наступает раз в четыре года, называют високосным днём.

Мужчин в день, который есть в календаре лишь в високосный год, родилось больше, чем женщин.Високосный день в этом году имеет для казахстанцев ещё одну особенность. В связи с переходом страны на единый часовой пояс, 29 февраля в этом году в некоторых регионах Казахстана продлится 25 часов.