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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько казахстанцев родилось 29 февраля

Просмотров:130 Опубликовано: Вчера, 23:43
Сколько казахстанцев родилось 29 февраля
Фото из открытых источников
Мужчин в день, который есть в календаре лишь в високосный год, родилось больше, чем женщин.

За годы независимости в Казахстане 29 февраля родились 5110 человек. Из них 2707 – мужчины и 2403 – женщины, сообщили в Бюро национальной статистики в ответе на запрос Informburo.kz.


Напомним, что 2024 год является високосным. Особенность високосного года в том, что в этом году в календаре 366 дней вместо 365. Високосный год наступает каждые четыре года. Соответственно, 29 февраля, которое наступает раз в четыре года, называют високосным днём. 


Високосный день в этом году имеет для казахстанцев ещё одну особенность. В связи с переходом страны на единый часовой пояс, 29 февраля в этом году в некоторых регионах Казахстана продлится 25 часов. 


Источник: informburo.kz
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