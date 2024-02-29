Почему казахстанцам начисляют налоги за угнанные авто

«Начисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне, и возобновляется с даты прекращения уголовного дела и его возврате», - говорится в сообщении.

В управлении разъяснительной работы и контакт-центре департамента государственных доходов по Мангистауской области ответили на вопрос, почему за угнанный транспорт начисляются налога, передает ИА «NewTimes.kz».Отмечается, что основанием для освобождения от уплаты налога на автомобиль, который похищен у владельца, являются сведения, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела об угоне.Таким образом, в случае если в уполномоченном органе не возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, то у органов госдоходов нет основания для прекращения начисления налога.