Почему казахстанцам начисляют налоги за угнанные авто

В управлении разъяснительной работы и контакт-центре департамента государственных доходов по Мангистауской области ответили на вопрос, почему за угнанный транспорт начисляются налога, передает ИА «NewTimes.kz».
Отмечается, что основанием для освобождения от уплаты налога на автомобиль, который похищен у владельца, являются сведения, подтверждающие факт возбуждения уголовного дела об угоне.
«Начисление налога прекращается с даты возбуждения уголовного дела об угоне, и возобновляется с даты прекращения уголовного дела и его возврате», - говорится в сообщении.
Таким образом, в случае если в уполномоченном органе не возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля, то у органов госдоходов нет основания для прекращения начисления налога.
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