Задержан и.о. гендиректора компании в РК, которая отвечает за закуп бронетехники

«Речь идет о контракте на поставку бронированных колесных машин «Кобра 2» для нужд национальной гвардии. Эту технику государству продает столичное ТОО. Всего в рамках договора компания должна была предоставить 23 бронемашины на 12,4 млрд тенге», - писал он.

«То есть техника, по легенде, собирается в Казахстане. Но при этом компания оплачивает огромные таможенные пошлины за ввоз этих «Кобр». Именно на эти цели Аршат Аяганов и перечислил деньги в фирму, чтобы возместить затраты предприятия на уплату таможенных платежей в размере 2,8 млрд тенге», - дополнил журналист.

В агентстве по финансовому мониторингу сообщили о задержании 23 февраля и.о. генерального директора РГП «Казспецэкспорт» Аршата Аяганова, передает ИА «NewTimes.kz».Его подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа по поставке бронированной военной техники. Иную информацию в АФМ не сообщили, ссылаясь на тайну следствия.Однако журналист Михаил Козачков сообщил, что Аяганов, будучи первым руководителем предприятия, закупающего военную технику и оружие, необоснованно перевел поставщику крупную сумму - около 3 млрд тенге.Отмечается, что данное предприятие зарегистрировано в свободной экономической зоне и позиционирует себя как отечественный производитель военного оборудования и освобождено от ряда обязательных платежей.