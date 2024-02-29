Тарифы уйдут в космос: почему автомойкам невыгодно будет использовать питьевую воду

Вице-министр считает, что все решают деньги. И повышение тарифа для таких бизнесменов, по его мнению, поможет заставить использовать техническую воду вместо питьевой.

"Если у него затраты будут превышать, допустим, 20 кубов, и тариф после этих 20 кубов для автомойки уйдет в космос, я уверяю вас, на следующий день все перестанут мыть питьевой водой".Тимур Жаксылыков

"Мы ожидаем, что они перейдут на мытье технической водой. Для этого необходимо будет создать условия. Для технической воды тариф будет соответствующий, поэтому, я думаю, что выиграют потребители. Потому что питьевой воды станет больше, она не будет растрачиваться, а услуги по автомойке будут также качественными. КСК вместе с городскими властями должны решить, где будут находиться автомойки, где есть доступ к технической воде. Я думаю, проблема будет решена. Вы знаете, акиматы работают в этом плане очень эффективно", - сказал Тимур Жаксылыков.

Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах Сената 29 февраля заявил, что после того, как счета за воду у автомоек "уйдут в космос", предприниматели перестанут ее использовать, сообщает Zakon.kz.Оттока предпринимателей из этой сферы в МНЭ не ожидают.В Водном кодексе планируется предусмотреть, чтобы предприниматели, использующие питьевую воду, поставили себе оборудование по очистке воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть использовали одну и ту же воду несколько раз.