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Тарифы уйдут в космос: почему автомойкам невыгодно будет использовать питьевую воду

Просмотров:170 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Тарифы уйдут в космос: почему автомойкам невыгодно будет использовать питьевую воду
Фото: pixabay
Вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков в кулуарах Сената 29 февраля заявил, что после того, как счета за воду у автомоек "уйдут в космос", предприниматели перестанут ее использовать, сообщает Zakon.kz.

Вице-министр считает, что все решают деньги. И повышение тарифа для таких бизнесменов, по его мнению, поможет заставить использовать техническую воду вместо питьевой.


"Если у него затраты будут превышать, допустим, 20 кубов, и тариф после этих 20 кубов для автомойки уйдет в космос, я уверяю вас, на следующий день все перестанут мыть питьевой водой".Тимур Жаксылыков


Оттока предпринимателей из этой сферы в МНЭ не ожидают.

"Мы ожидаем, что они перейдут на мытье технической водой. Для этого необходимо будет создать условия. Для технической воды тариф будет соответствующий, поэтому, я думаю, что выиграют потребители. Потому что питьевой воды станет больше, она не будет растрачиваться, а услуги по автомойке будут также качественными. КСК вместе с городскими властями должны решить, где будут находиться автомойки, где есть доступ к технической воде. Я думаю, проблема будет решена. Вы знаете, акиматы работают в этом плане очень эффективно", - сказал Тимур Жаксылыков.


В Водном кодексе планируется предусмотреть, чтобы предприниматели, использующие питьевую воду, поставили себе оборудование по очистке воды, которую они используют для мытья автомобилей. То есть использовали одну и ту же воду несколько раз.


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 1 )

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 Галина63 (Посетители) Сегодня, 11:50
У меня в бачок бежит техническая вода, не успеваю менять постоянно прогнившую и проржавевшую начинку бачка от технической воды. Унитаз только начищу, буквально на следующий день опять с желтым налетом. Часто бывает, что вода не только желтая, а буквально черная и вонючая. А что же будет с дорогущими автомашинами? Эта вода просто "съедает" металл! foo
 
 

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