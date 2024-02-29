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"Отвечает нашим интересам": сближение с "Талибаном" объяснили в МИД Казахстана

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:47
"Отвечает нашим интересам": сближение с "Талибаном" объяснили в МИД Казахстана
Фото: Nava Jamshidi/Getty Images
Вице-министр иностранных дел Роман Василенко заявил, что сотрудничество с правительством Афганистана в данный момент отвечает интересам Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Замглавы Министерства иностранных дел РК Роман Василенко сообщил, что Казахстан делает акцент на торгово-экономическом сотрудничестве с Афганистаном.

"Представители практически всего мира сейчас ведут дела с Афганистаном и с организацией, представляющей власть в этой стране", - заявил он.


По словам Василенко, к движению "Талибан" есть вопросы по поводу выполнения обещаний о включении женщин в состав правительства. Кроме того, существуют проблемы с соблюдением прав женщин в целом.

"Также есть вопросы по поводу включения представителей национальных меньшинств в состав правительства. Однако наличие действующей администрации Афганистана в лице движения "Талибан" – это объективно признанный факт.


Афганистан – это региональный сосед Центральной Азии, и такое взаимодействие на данный момент отвечает нашим интересам", - резюмировал вице-министр.


Также замглавы МИД РК пояснил, кто из талибов приедет на Международный форум Астана, который состоится 13-14 июня 2024 года.

Напомним, в конце 2023 года стало известно, что Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров тогда пояснял, что согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических.

Позже об этом высказывался президент РК Касым-Жомарт Токаев.

"Казахстан оказывает помощь Афганистану, в том числе по каналам ООН и других международных организаций. В рамках усилий по развитию экономического сотрудничества с этой страной Казахстан исключил движение "Талибан" из списка террористических организаций.


Мы считаем, что этот шаг наряду с нашими усилиями по созданию в Алматы Регионального центра ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана будет способствовать дальнейшей интеграции этой страны в мировое сообщество", – говорил президент.


Отметим, что разговоры о признании Талибана Казахстаном поднимали уже давно – в преддверии казахстанско-афганского форума, который прошел в августе 2023 года, соответствующий вопрос задали представителям МИД РК.

Подчеркивалось, что вопрос об исключении Талибана из списка запрещенных организаций в Казахстане должен координироваться с международным сообществом.

Стоит отметить, что Казахстан оказал помощь Афганистану, где в октябре прошлого года произошли землетрясения. На помощь афганскому народу пришли спасатели из Казахстана. Также в страну была направлена гуманитарная помощь.


Источник: nur.kz
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