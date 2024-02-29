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Замглавы МИД РК высказался в защиту НПО Казахстана после обвинений со стороны Шойгу

Просмотров:150 Опубликовано: Сегодня, 13:09
Замглавы МИД РК высказался в защиту НПО Казахстана после обвинений со стороны Шойгу
фото: пресс-служба министерства обороны России
Астана. 29 февраля. КазТАГ – Алена Субботина. Заместитель министра иностранных дел РК Роман Василенко высказался в защиту неправительственных организаций (НПО) Казахстана после обвинений со стороны министра обороны России Сергея Шойгу, который заявил, что НПО в Центральной Азии якобы занимаются «антироссийской деятельностью».

«Как известно, поддержка гражданского сектора, поддержка НПО являются важнейшим приоритетом для президента, для правительства и для соответствующего министерства культуры и информации, которое отвечает за эту сферу. Поэтому, если я правильно помню, в нашей стране 18 тыс. НПО, они действуют в соответствии с нашим законодательством и они являются очень важной частью нашего общества. То есть гражданское общество поддерживается государством Республики Казахстан», - прокомментировал Василенко корреспонденту КазТАГ в четверг заявление Шойгу.


Ранее министр обороны России заявил, что некие «прозападные НПО значительно нарастили антироссийскую деятельность для ослабления военно-технического, экономического и культурного сотрудничества стран Центральной Азии с РФ». Данная деятельность, по утверждению Шойгу, осуществляется «на фоне специальной военной операции» – так официальный Кремль называет развязывание Россией агрессивной войны против Украины и военное вторжение на украинскую территорию.

«Принимаем меры упреждающего характера», - заявил Шойгу касательно НПО стран Центральной Азии.


Однако министерству иностранных дел Казахстана о каких-либо мерах со стороны России неизвестно.

«Я не знаю о каких-то мерах упреждающего характера», - сказал Василенко корреспонденту КазТАГ.


Источник: kaztag.kz
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