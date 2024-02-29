Казахстанцам спишут 20 миллиардов тенге

"Из них получатели адресной социальной помощи (АСП) - 944 гражданина, сумма задолженности - 1 миллиард тенге. 5 118 граждан, или 42 процента, признаны банкротами - их обязательства превысили 5 лет. Здесь сумма долга составила 13,6 миллиарда тенге. Остальные граждане - это те, у которых сумма долга превысила 5,5 миллиарда тенге и просрочка свыше 12 месяцев", - рассказал Кайрат Миятов на встрече Комитета по финансам и бюджету Сената с госорганами.

"Помимо этого, проводился финансовый мониторинг физлиц. В течение 6 месяцев осуществлялся розыск имущества, оно было выявлено у 1 345 заявителей", - добавил Миятов.

Заместитель председателя комитета государственных доходов Министерства финансов Кайрат Миятов рассказал о ходе процедуры банкротства в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.На сегодняшний день признан банкротом 9 871 казахстанец, сумма их долга составляет порядка 20 миллиардов тенге.С марта 2023 года казахстанцы подали более 86 тысяч заявлений на оформление банкротства. По 67 тысячам из них поступил отказ: у большей части граждан не соответствовала сумма долга и просрочка не превышала 12 месяцев. Вторая причина отказа – отсутствие документов об урегулировании долга с банковскими учреждениями или микрофинансовыми организациями - около 30 процентов заявителей. У оставшихся физлиц либо их супругов было выявлено имущество, что также является основанием для отказа.Напомним: признание человека банкротом накладывает на него целый ряд ограничений. В частности, в течение пяти лет он не сможет получать кредиты в банках второго уровня и микрофинансовых организациях. На протяжении трех лет после признания банкротом соответствующие органы будут мониторить его финансовое состояние. Вдобавок повторное банкротство в отношении такого гражданина может быть применено только спустя семь лет.В прошлом году в Минфине сообщали, что казахстанцы не спешат оформлять банкротство, потому что "ищут другие пути".