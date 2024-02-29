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Экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы снова приговорен к 11 годам тюрьмы

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 18:14
Экс-министр Арыстанбек Мухамедиулы снова приговорен к 11 годам тюрьмы
Фото из открытых источников
Астана. 29 февраля. КазТАГ – Бывшего министра культуры и спорта и директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 11 годам, сообщает пресс-служба столичного суда.

Арыстанбек Мухамедиулы окончательно приговорен к 11 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе. Данный приговор в отношении экс-чиновника стал третьим за последние несколько лет.

«Приговором суда М.А. признан виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.28 ч.3 - 189 ч.4 п.2), 361 ч.4 п.3, 24 ч.3 - 249 ч.1, 28 ч.3 - 250 ч.1 УК, и осужден с применением ст.58 ч.6 УК с учетом приговора от 13 февраля к 11 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе», – сообщает межрайонный суд по уголовным делам.


Помимо бывшего министра на скамье подсудимых было еще шесть человек. Указано, что иск министерства культуры и спорта удовлетворен и взыскан причиненный ущерб в сумме свыше Т3,5 млрд.

Приговор вынес судья межрайонного суда по уголовным делам Астаны Кеменгер Имашев.

В суде заявили, что Арыстанбек Мухамедиулы на посту министра и директора Национального музея со своими заместителями национального музея, при пособничестве заместителя директора и бухгалтера ТОО «Э.», на международном выставочном проекте «Шествие Золотого человека по музеям мира» в период с 2017 по 2019 годы похитили Т1,5 млрд. Мухамедиулы также обвинили в рейдерском захвате (29% доли уставного капитала) в ТОО «Актерек ЛТД» (это отель Дипломат).


Его также обвинили в том, что Мухамедиулы вместе с Н. похитил бюджетные деньги при заключении в 2017-2018 году договоров государственных закупок на проведение оцифровки Национальной киноколлекции РК на общую сумму более Т196 млн. Бывший министр также приватизировал РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта», причинив ущерб Т332 млн.

Согласно следствию, Мухамедиулы с Н.А. и директором ТОО «Ex.» с 2019 по 2020 годы похитили более Т1,5 млрд, выделенные по заключенным договорам о госзакупках на реализацию проекта «Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов».


Заместитель директора Национального музея С.А. похитил Т 9 млн руководителя ИП.

«М.А. обвиняется в организации совершения злоупотребления полномочиями лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации - директором ТОО «Актерек ЛТД» своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для других лиц, повлекшее причинение существенного вреда правам и законным интересам организации. Ж.Г. в использовании заведомо подложного документа - протокола общего собрания участников ТОО «Актерек ЛТД», – объяснили в суде.


- Н.А. признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст.28 ч.2 - 189 ч.4 п.2) УК, и осужден с применением ст.58 ч.6 УК с учетом приговора от 20.06.2023 года к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

- К.А. и С.А. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст.28 ч.5 - 189 ч.4 п.2) УК, и осуждены с применением ст.58 ч.6 УК с учетом приговора от 20.06.2023 года к 7 годам 1 месяцу лишения свободы, с лишением права заниматься материально-ответственные должности в коммерческих и иных организациях сроком на 10 лет. А также к С.А. применена отсрочка исполнения приговора на 5 лет;

- С.К. и К.Л. признаны виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.ст.28 ч.2 - 189 ч.4 п.2) УК, и осуждены к 7 годам лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе;

- Ж. признана виновной в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ст.ст.250 ч.1, 385 ч.3 УК, и осуждена к 2 годам лишения свободы.

Также Ж. на основании Закона РК «Об амнистии в связи с тридцатилетием Независимости РК» освобождена от основного наказания, по ст.385 ч.3 УК согласно ст.71 ч.1 п.1 УК освобождена от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности.

Напомним, 16 мая 2022 года стало известно о том, что в доме Мухамедиулы и в Нацмузее проходят обыски. Позднее появились сообщения о том, что экс-министр якобы совершил суицид. Однако его представители данную информацию опровергают, а на странице самого Мухамедиулы в социальной сети появилось обращение на имя президента Касым-Жомарта Токаева, где экс-министр подтвердил начало антикоррупционного расследования, связав его с разногласиями с известным актером Тунгышбаем Жаманкуловым. Позднее Жаманкулов подтвердил, что это именно он написал заявление на Мухамедиулы. В тот же день антикоррупционная служба сообщила, что должностным лицам национального музея вменяют хищение Т146 млн.

1 июля стало известно, что в деле Мухамедиулы появился другой эпизод – касательно отчуждения подведомственного здания РГКП «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта» в Алматы по заниженной стоимости в пользу аффилированного юридического лица, повлекшего причинение тяжких последствий интересам государства. По данному эпизоду, по некоторым данным, нанесен ущерб в размере Т2,218 млрд.

16 июля КазТАГ сообщал, что в деле Мухамедиулы появился третий эпизод – на этот раз на Т1,2 млрд. По уголовным делам насчитывается ущерб в Т7 млрд.

24 января 2023 года стало известно, что экс-заместитель директора Национального музея Казахстана Алмаз Нуразхан задержан по делу Мухамедиулы.

20 июня Мухамедиулы был осужден к восьми годам лишения свободы.

15 ноября 2023 КазТАГ сообщал, что проверяется причастность Мухамедиулы по делу о продаже крепости для фильма «Кочевник».

10 января 2024 года стало известно, что Мухамедиулы обвиняют в рейдерском захвате и хищении бюджетных средств.

13 февраля срок заключения Мухамедиулы увеличен еще на три года – до 11 лет лишения свободы.


Источник: kaztag.kz
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