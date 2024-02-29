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В "Отбасы банке" ответили на критику депутата о выдаче "своих денег под проценты"

Просмотров:306 Опубликовано: Вчера, 19:19
В "Отбасы банке" ответили на критику депутата о выдаче "своих денег под проценты"
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В пресс-службе "Отбасы банка" ответили на критику депутата Мажилиса Ислама Сункара. Вчера на заседании палаты он озвучил запрос, в котором раскритиковал условия кредитования в этом финансовом институте, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам депутата, независимо от того, сразу ли клиент приносит 50 процентов от стоимости жилья, или это его накопления на депозите, вознаграждение банка начисляется на 100 процентов суммы кредита. То есть клиенту "дают собственные деньги в долг, еще и под проценты".


В банке ответили, что независимо от того, есть ли у клиента половина стоимости на жилье на руках или нет, по закону о системе жилищных строительных сбережений, эти деньги должны три года находиться на депозите банка. Только после этого он сможет получить ипотеку по доступным условиям. Однако пока клиент ожидает этот срок, он может получить промежуточный заем. Его выдают в размере 100 процентов от суммы, и проценты также начисляются на всю выданную сумму. При этом процент на такой временный кредит будет более высоким - от 6,5 до 8,5.

"После того, как депозиту заемщика "исполнится" минимум три года, лежавшие там 50 процентов денег идут в счет погашения промежуточного займа, и он переходит на жилищный заем. Это значит, что ставка по такому кредиту снижается до 3,5-5 процентов годовых (годовая эффективная ставка вознаграждения - от 3,6 процента). И процент начисляется только на остаток кредита. Только у "Отбасы банка" есть опция снижения ставки по кредиту. Этот фактор позволяет заемщику избежать "кредитной усталости"", - заявили в банке.


В "Отбасы банке" также отметили, что в Казахстане не запрещено открывать банки, реализующие систему жилищных строительных сбережений.


Источник: Tengrinews.kz
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