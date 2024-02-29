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Начало весны в Казахстане ожидается в первых числах апреля

Просмотров:240 Опубликовано: Вчера, 20:18
Начало весны в Казахстане ожидается в первых числах апреля
Фото из открытых источников
Астана. 29 февраля. КазТАГ – Прогноз погоды в Казахстане на март представили синоптики, сообщает РГП «Казгидромет».

«Согласно долгосрочному прогнозу, приход весны 2024 года на большей части Казахстана ожидается несколько позже, чем в календарные сроки – во второй половине марта-в начале апреля», – говорится в сообщении.


На юге март начнется с теплых весенних дней, но затем вновь вернутся холода, со смешанными осадками – в конце первой декады в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях прогнозируется временами сильный дождь, а в горных районах юга, юго-востока РК возможен переход в мокрый снег.

В марте, как правило, из-за перестройки синоптических процессов с зимних на весенние происходит частая смена погоды, объясняют синоптики.

На севере в марте будет продолжение зимы, в течение месяца ожидается по-зимнему холодная погода, со снегопадами, метелями, частыми гололедными явлениями и туманами. В отдельные дни весна все-таки будет напоминать о себе.

В первой декаде прогнозируется повышение температурного фона:

- На северо-западе, севере, центре страны ночью от -5-17 до -3-8, днем от -1-7 до -2+3;

- На востоке ночью от -20-35 до -3-13, днем от -3-12 до -2+5;

- На юге и западе ночью от 0,-10 до -3+5, днем от 0,+7 до +7+15, на крайнем юге до +18.

В конце декады прогнозируется небольшой спад температуры воздуха. Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха в северной половине ночью от -17-27 до -3-13, днем от -7-12 до -1-6; в южной половине ночью от 0,+10 до -5-15, днем от +10+20 до 0,+8.

«Уже по-весеннему теплая погода установится в третьей декаде месяца, когда в дневные часы столбики термометров достигнут отметки в северной половине РК ночью -5+3, днем +3+13, в южной - ночью +2+10, днем +15+21», – говорят синоптики.


В марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части республики, выше нормы на 1 градус на крайнем юге страны.

Количество осадков в марте прогнозируется около нормы на большей части Казахстана, больше нормы – в Восточно-Казахстанской, в восточной половине области Абай, на востоке Павлодарской и области Жетысу, на юге и востоке Алматинской области.


Источник: kaztag.kz
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