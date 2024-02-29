"5 минут страха, и ты на месте": смертельный аттракцион "организовали" жителям Кызылорды

"Ежедневно по несколько раз переходим по этому мосту с детьми. Я иду на работу, в больницу, а дети в школу. Очень страшно ходить, так как мост старый и уже на один бок накренился. Но что делать, другого выхода нет. Хоть бы починили его", - рассказывают местные жители.

"5 минут страха, и ты уже на месте. Мост значительно сокращает время. К примеру, чтобы доехать до той же детской больницы из микрорайона на такси, уйдет 400-500 тенге. А автобусы туда не ходят. Вот и экономят люди время и деньги", - говорят местные жители.

"По проспекту Тәуелсіздікке 25 жыл микрорайона Астана-4 выделены средства для строительства автомобильного моста через канал Кызылжарма. В настоящее время проводится конкурс госзакупок. Как только будет определена подрядная организация - победитель, в текущем году будут начаты строительно-монтажные работы моста", - сообщили корреспонденту Tengrinews.kz в акимате города.

Жители Кызылорды ежедневно рискуют жизнью, переходя по подвесному мосту, соединяющему новый микрорайон с пригородным поселком, передает корреспондент Tengrinews.kz.Подвесной мост, который люди между собой прозвали "шайтан көпір", связывает новый микрорайон Астана-4 и поселок городского типа Тасбугет, между которыми пролегает канал. Мост был построен здесь несколько десятков лет назад и совсем обветшал. Деревянное строение шаткое, и склон у него резкий, оно сильно качается во время ходьбы. Несмотря на это, местные жители ходят по нему, чтобы быстрее попасть через канал на другой берег.В отделе ЖКХ акимата Кызылорды ответили, что для строительства моста из бюджета выделены средства. Планируется, что мост будет автомобильным.Отметим, что ранее мы писали о том, что кызылординцы не спешат пользоваться новым пешеходным мостом через железную дорогу, на строительство которого было потрачено почти 270 миллионов тенге. По словам жителей, лифт не работает и они по привычке ходят через железную дорогу, сокращая время на подъем по мосту.