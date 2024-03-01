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Что изменится в марте в Казахстане

Просмотров:241 Опубликовано: Сегодня, 07:29
Что изменится в марте в Казахстане
Фото из открытых источников
Что изменится в жизни казахстанцев в марте - читайте в материале Tengrinews.kz.

Время

На всей территории страны с 00:00 1 марта устанавливается единый часовой пояс. 20 января появился официальный документ, в котором занимавший на тот момент пост премьер-министра Алихан Смаилов поручил применить на всей территории Казахстана 5-й часовой пояс.

В 00:00 1 марта нужно перевести местное время на один час назад. Это касается жителей следующих городов и регионов:

- Астана;
- Алматы;
- Шымкент;
- Акмолинская область;
- Алматинская область;
- Жамбылская область;
- Карагандинская область;
- Костанайская область;
- Павлодарская область;
- Северо-Казахстанская область;
- Туркестанская область;
- Восточно-Казахстанская область;
- область Абай;
- область Жетысу;
- область Улытау.

Обязательные прививки

Правительство Казахстана утвердило перечень обязательных профилактических прививок.

За счет средств республиканского бюджета проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных заболеваний:

Плановые профилактические прививки:

- заболевание, вызванное вирусом папилломы человека;
- профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям: коронавирусная инфекция.

За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:

Плановые профилактические прививки:

- вирусный гепатит А;
- вирусный гепатит В;
- гемофильная инфекция типа b;
- дифтерия;
- коклюш;
- корь;
- краснуха;
- пневмококковая инфекция;
- полиомиелит;
- столбняк;
- туберкулез;
- эпидемический паротит.

Профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям:

- вирусный гепатит А;
- вирусный гепатит В;
- дифтерия;
- весенне-летний клещевой энцефалит;
- сибирская язва;
- бешенство;
- корь;
- краснуха;
- чума;
- столбняк;
- туляремия;
- грипп;
- брюшной тиф;
- эпидемический паротит.

Сведения о прививках вносятся в медицинскую информационную систему. Там же регистрируются реакции и неблагоприятные проявления после иммунизации.

Постановление вводится в действие 3 марта 2024 года.

Блогеры и реклама

Со 2 марта в Казахстане начнут действовать новые правила, касающиеся онлайн-рекламы.

Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" подписан Главой государства 10 июля 2023 года. Документ направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн-среды. Одним из отраженных в нем ключевых правовых механизмов является обязательство по маркировке онлайн-рекламы.

В соответствии с правилами маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (блогерами) на коммерческой или договорной основе. Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде: "реклама", "рекламный материал", "партнерский материал", "спонсорский материал", "на правах рекламы", "оплачено спонсором", "на правах PR".

Маркировать социальную рекламу, направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера, а также рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры), не нужно.

"Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиасубъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана. Правила вступят в силу 2 марта", - сказала министр культуры и информации Аида Балаева.


Ипотека

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что с 1 марта в Казахстане запустят новую ипотечную программу "9-20-25".

"Данная программа будет запущена за счет средств софинансирования из республиканского бюджета, "Отбасы банка". Этот вопрос проработан, и он будет реализован в установленные сроки", - заверил Роман Скляр.


Отдых

В марте 2024 года казахстанцы отдохнут 14 дней с учетом праздников и выходных.

На этот месяц приходятся сразу два государственных праздника - Международный женский день 8 Марта и Наурыз мейрамы.

На Международный женский день при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня - 8, 9 и 10 марта.

При шестидневной рабочей неделе - 8 марта выходной, 9 марта является рабочим днем, а 10 марта снова выходной день.

Наурыз в этом году будут праздновать с 21 по 23 марта, но так как 23 марта выпадает на субботу, то в результате добавляется выходной в понедельник, и казахстанцы отдохнут на Наурыз сразу пять дней - 21, 22, 23, 24 и 25 марта.

Что касается шестидневной рабочей недели, то понедельник, 25 марта - рабочий день, а 21, 22, 23 и 24 марта являются выходными.

Погода

По предварительному прогнозу, в марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части страны, выше нормы на 1 градус - на востоке, юго-востоке и юге: в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, на юго-востоке Кызылординской и Карагандинской областей, в областях Жетысу и Абай.

Количество осадков в марте прогнозируется выше нормы на большей части страны, около нормы - на юго-западе, северо-западе и севере: в Костанайской, Северо-Казахстанской, на северо-востоке Актюбинской и на северо-западе Акмолинской области, в юго-восточной половине Мангистауской, юго-западной половине Кызылординской и на юго-западе Туркестанской области.


Источник: Tengrinews.kz
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