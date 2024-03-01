Что изменится в марте в Казахстане

"Формируя данные правила, мы опирались на опыт медиасубъектов, самостоятельно маркирующих контент, размещаемый на коммерческой основе. Мы выступаем за расширение этой здоровой тенденции на все онлайн-пространство Казахстана. Правила вступят в силу 2 марта", - сказала министр культуры и информации Аида Балаева.

"Данная программа будет запущена за счет средств софинансирования из республиканского бюджета, "Отбасы банка". Этот вопрос проработан, и он будет реализован в установленные сроки", - заверил Роман Скляр.

Что изменится в жизни казахстанцев в марте - читайте в материале Tengrinews.kz.На всей территории страны с 00:00 1 марта устанавливается единый часовой пояс. 20 января появился официальный документ, в котором занимавший на тот момент пост премьер-министра Алихан Смаилов поручил применить на всей территории Казахстана 5-й часовой пояс.В 00:00 1 марта нужно перевести местное время на один час назад. Это касается жителей следующих городов и регионов:- Астана;- Алматы;- Шымкент;- Акмолинская область;- Алматинская область;- Жамбылская область;- Карагандинская область;- Костанайская область;- Павлодарская область;- Северо-Казахстанская область;- Туркестанская область;- Восточно-Казахстанская область;- область Абай;- область Жетысу;- область Улытау.Правительство Казахстана утвердило перечень обязательных профилактических прививок.За счет средств республиканского бюджета проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных заболеваний:- заболевание, вызванное вирусом папилломы человека;- профилактические прививки по эпидемиологическим показаниям: коронавирусная инфекция.За счет средств местных бюджетов проводятся обязательные профилактические прививки против следующих инфекционных и паразитарных заболеваний:- вирусный гепатит А;- вирусный гепатит В;- гемофильная инфекция типа b;- дифтерия;- коклюш;- корь;- краснуха;- пневмококковая инфекция;- полиомиелит;- столбняк;- туберкулез;- эпидемический паротит.- вирусный гепатит А;- вирусный гепатит В;- дифтерия;- весенне-летний клещевой энцефалит;- сибирская язва;- бешенство;- корь;- краснуха;- чума;- столбняк;- туляремия;- грипп;- брюшной тиф;- эпидемический паротит.Сведения о прививках вносятся в медицинскую информационную систему. Там же регистрируются реакции и неблагоприятные проявления после иммунизации.Со 2 марта в Казахстане начнут действовать новые правила, касающиеся онлайн-рекламы.Закон "Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе" подписан Главой государства 10 июля 2023 года. Документ направлен на формирование в Казахстане безопасной онлайн-среды. Одним из отраженных в нем ключевых правовых механизмов являетсяВ соответствии с правилами маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемаяна коммерческой или договорной основе. Для маркировки в начале или в конце публикации необходимо указать одну из следующих формулировок, активно использующихся в онлайн-среде: "реклама", "рекламный материал", "партнерский материал", "спонсорский материал", "на правах рекламы", "оплачено спонсором", "на правах PR".Маркироватьи иных общественно полезных целей некоммерческого характера, а также рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры),Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что с 1 марта в Казахстане запустят новую ипотечную программуВ марте 2024 года казахстанцы отдохнут 14 дней с учетом праздников и выходных.На этот месяц приходятся сразу два государственных праздника - Международный женский день 8 Марта и Наурыз мейрамы.На Международный женский день при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут три дня - 8, 9 и 10 марта.При шестидневной рабочей неделе - 8 марта выходной, 9 марта является рабочим днем, а 10 марта снова выходной день.Наурыз в этом году будут праздновать с 21 по 23 марта, но так как 23 марта выпадает на субботу, то в результате добавляется выходной в понедельник, и казахстанцы отдохнут на Наурыз сразу пять дней - 21, 22, 23, 24 и 25 марта.Что касается шестидневной рабочей недели, то понедельник, 25 марта - рабочий день, а 21, 22, 23 и 24 марта являются выходными.По предварительному прогнозу, в марте средняя за месяц температура воздуха ожидается около нормы на большей части страны, выше нормы на 1 градус - на востоке, юго-востоке и юге: в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской областях, на юго-востоке Кызылординской и Карагандинской областей, в областях Жетысу и Абай.Количество осадков в марте прогнозируется выше нормы на большей части страны, около нормы - на юго-западе, северо-западе и севере: в Костанайской, Северо-Казахстанской, на северо-востоке Актюбинской и на северо-западе Акмолинской области, в юго-восточной половине Мангистауской, юго-западной половине Кызылординской и на юго-западе Туркестанской области.