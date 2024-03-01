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Сколько Наурызов и Коктемов живет в Казахстане

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 09:08
Сколько Наурызов и Коктемов живет в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В преддверии праздника весеннего равноденствия Наурыз мейрамы корреспондент Tengrinews.kz решила узнать, сколько казахстанцев носят такие имена, как Наурыз и Көктем.

Согласно данным Бюро национальной статистики, в Казахстане с именем Наурыз живут 1 472 человека, Наурызбай - 2 940 человек, Наурызбек - 3 206 человек, Наурызхан - 272 человека, Наурызгали - 145 человек, Наурызғали - 82 человека, Наурызгүл - 113 человек, Наурызгуль - 61 человек.

Имя Көктем носят 25 человек, Коктем - 18 человек.

С именем Кумыс в Казахстане зарегистрировано 472 человека. А вот под именем Қымыз зарегистрирован только один человек. С именем Курт в Казахстане проживают пять человек.


Наурыз - это традиционный для тюркских народов праздник весны. Его отмечают в дни весеннего равноденствия. По древнему обычаю до наступления праздника люди должны навести порядок в домах и вокруг, а также рассчитаться с долгами.

А еще Наурыз для современных казахстанцев - день почитания тюркской кочевой культуры. В эти дни по всей стране устанавливают юрты и раздают традиционные казахские угощения - наурыз-коже, баурсаки, шелпеки, жент, кумыс и другие блюда.

Напомним, ранее в интервью Egemen Qazaqstan Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что для него Новый год не имеет сакрального значения. Президент подчеркнул, что у нас есть и собственный Новый год - Наурыз, который олицетворяет начало нового жизненного цикла природы.


Источник: Tengrinews.kz
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