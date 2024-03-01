Сколько казахстанцы заплатят за перевод часов?

С 1 марта в Казахстане наступила новая эпоха — единого часового пояса. Переход на UTC+5 власти объяснили улучшением коммуникаций между регионами и заботой о здоровье людей. Но есть версия, что основные выгодополучатели от перевода часов — это поставщики электроэнергии. Потому, что темнеть в 15 регионах Казахстана теперь будет раньше, а значит, и счета за свет будут несколько больше. Orda.kz посчитала, сколько же казахстанцы заплатят за единый часовой пояс.
Сторонники перевода времени в качестве одного из основных аргументов приводили такой: школьники, в первую очередь в Костанае, ходят зимой на учёбу в темноте. Но они не упоминали, что основное потребление электричества приходится на вечер. В это время люди приходят домой, включают электроприборы и лампочки, свет зажигается на улице, в подъездах. И чем раньше темнеет, тем раньше загораются огни.
С переходом Казахстана на единый часовой пояс темнеть раньше начало в 15 регионах страны. В том числе в трёх мегаполисах, на которые приходится четверть всех жителей страны. И если вчера закат в Алматы был в 18:40, то сегодня будет в 17:42.
Orda.kz решила подсчитать, хотя бы примерно, сколько же заплатят казахстанцы за тот самый тёмный час. Сразу предупредим: наши расчёты очень приблизительные и местами округлённые. Но смеем предположить, они недалеки от истины.
За основу для подсчётов мы взяли условную алматинскую двухкомнатную квартиру. Почему Алматы? Потому что это крупнейший мегаполис, на который приходится около 10 % жителей всего Казахстана. Мы не брали освещение на улицах, в офисах, школах, детсадах и прочих соцучреждениях.
В среднестатистической алматинской квартире мы считали исключительно лампочки, которые будут гореть теперь на час больше. И насчитали их семь:
- Одна в кухне
- Три в одной комнате
- Две в другой
- По лампочке в коридоре и санузле, которые мы объединили в одну, потому что горят они не постоянно
Среднюю стоимость кВт⋅ч в Алматы 27 февраля озвучила директор департамента комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Бадеева. С 1 марта она составляет для населения мегаполиса 25,55 тенге без НДС, но среднеотпуской тариф — 28 тенге. Поэтому умножали мы на вторую цифру.
Лампочки в квартирах казахстанцев бывают разные, поэтому мы посчитали, сколько тенге «нагорит» за один час для светильников разной мощности. И помножили их на 30 дней. И вот что у нас получилось.Для ламп накаливания:
- 60 ватт — 11,76 тг/час; 352,8 тг/мес.;
- 75 ватт — 14,7 тг/час; 441 тг/мес.;
- 100 ватт — 19,6 тг/час; 588 тг/мес.Для энергосберегающих ламп:
- 10 ватт — 1,96 тг/час; 58,8 тг/мес.;
- 12 ватт — 2,35 тг/час; 70,5 тг/мес.;
- 15 ватт — 2,94 тг/час; 88,2 тг/мес.
Получается не очень много. Даже меньше, чем одна поездка в общественном транспорте. Но на этом наши умножения не закончились.
«Тёмный час» на самом деле будет сказываться на жителях квартир и домов не весь год. Большинство алматинцев — это люди работающие, чей рабочий день заканчивается в 18:00 или 19:00. Соответственно, свет дома они включают примерно спустя час.
Исходя из этого можно сказать, что перевод времени на их лампочках будет сказываться где-то с начала мая по конец июля. Потому что до перевода часов 1 мая и 1 августа солнце должно было сесть около 20:00, а сядет около 19:00. То есть в поясе UTC+6 в это время свет можно было бы не включать. А теперь уже нет.
За эти три месяца в квартирах с лампами накаливания за тёмный час нагорит в среднем 1300 тенге, с энергосберегающими — 200 тенге. И как минимум первая цифра уже не выглядит такой уж маленькой.
Раньше начнёт включаться и уличное освещение, включая декоративную подсветку. Фото: Orda.kz
А сколько же заработают поставщики электроэнергии за те же самые три месяца на среднестатистических алматинских квартирах? Много.
В Алматы живёт более 2,2 миллиона человек. В 2016 году сайт kapital.kz писал, что в среднем в алматинской семье 2,8 человека. С тех пор прошло восемь лет, поэтому, пожалуй, не ошибёмся, если округлим эту цифру до трёх. Делим 2,2 миллиона на три — получаем 733 тысячи семей. Условно посчитаем, что все они живут в среднестатистических квартирах.
Так как разница кВт⋅ч у ламп накаливания и энергосберегающих лампочек довольно большая, то усредним разницу (1300 и 200 тенге) до 700 тенге. 700 Х 733 000 = 513 100 000 тенге.
То есть благодаря переводу часов поставщики электроэнергии только в Алматы, только на квартирах и только с мая по август заработают более полумиллиарда тенге. А ещё есть Астана, Шымкент и 12 областей.
Так что когда вы в очередной раз зададитесь вопросом, кому был нужен этот единый часовой пояс, просто посмотрите на лампочку.
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