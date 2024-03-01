Сколько казахстанцы заплатят за перевод часов?

С переходом Казахстана на единый часовой пояс темнеть раньше начало в 15 регионах страны. В том числе в трёх мегаполисах, на которые приходится четверть всех жителей страны. И если вчера закат в Алматы был в 18:40, то сегодня будет в 17:42.

Исходя из этого можно сказать, что перевод времени на их лампочках будет сказываться где-то с начала мая по конец июля. Потому что до перевода часов 1 мая и 1 августа солнце должно было сесть около 20:00, а сядет около 19:00. То есть в поясе UTC+6 в это время свет можно было бы не включать. А теперь уже нет.

С 1 марта в Казахстане наступила новая эпоха — единого часового пояса. Переход на UTC+5 власти объяснили улучшением коммуникаций между регионами и заботой о здоровье людей. Но есть версия, что основные выгодополучатели от перевода часов — это поставщики электроэнергии. Потому, что темнеть в 15 регионах Казахстана теперь будет раньше, а значит, и счета за свет будут несколько больше. Orda.kz посчитала, сколько же казахстанцы заплатят за единый часовой пояс.Сторонники перевода времени в качестве одного из основных аргументов приводили такой: школьники, в первую очередь в Костанае, ходят зимой на учёбу в темноте. Но они не упоминали, что основное потребление электричества приходится на вечер. В это время люди приходят домой, включают электроприборы и лампочки, свет зажигается на улице, в подъездах. И чем раньше темнеет, тем раньше загораются огни.Orda.kz решила подсчитать, хотя бы примерно, сколько же заплатят казахстанцы за тот самый тёмный час. Сразу предупредим: наши расчёты очень приблизительные и местами округлённые. Но смеем предположить, они недалеки от истины.За основу для подсчётов мы взяли условную алматинскую двухкомнатную квартиру. Почему Алматы? Потому что это крупнейший мегаполис, на который приходится около 10 % жителей всего Казахстана. Мы не брали освещение на улицах, в офисах, школах, детсадах и прочих соцучреждениях.В среднестатистической алматинской квартире мы считали исключительно лампочки, которые будут гореть теперь на час больше. И насчитали их семь:- Одна в кухне- Три в одной комнате- Две в другой- По лампочке в коридоре и санузле, которые мы объединили в одну, потому что горят они не постоянноСреднюю стоимость кВт⋅ч в Алматы 27 февраля озвучила директор департамента комитета по регулированию естественных монополий Алматы Асель Бадеева. С 1 марта она составляет для населения мегаполиса 25,55 тенге без НДС, но среднеотпуской тариф — 28 тенге. Поэтому умножали мы на вторую цифру.Лампочки в квартирах казахстанцев бывают разные, поэтому мы посчитали, сколько тенге «нагорит» за один час для светильников разной мощности. И помножили их на 30 дней. И вот что у нас получилось.- 60 ватт — 11,76 тг/час; 352,8 тг/мес.;- 75 ватт — 14,7 тг/час; 441 тг/мес.;- 100 ватт — 19,6 тг/час; 588 тг/мес.- 10 ватт — 1,96 тг/час; 58,8 тг/мес.;- 12 ватт — 2,35 тг/час; 70,5 тг/мес.;- 15 ватт — 2,94 тг/час; 88,2 тг/мес.Получается не очень много. Даже меньше, чем одна поездка в общественном транспорте. Но на этом наши умножения не закончились.«Тёмный час» на самом деле будет сказываться на жителях квартир и домов не весь год. Большинство алматинцев — это люди работающие, чей рабочий день заканчивается в 18:00 или 19:00. Соответственно, свет дома они включают примерно спустя час.За эти три месяца в квартирах с лампами накаливания за тёмный час нагорит в среднем 1300 тенге, с энергосберегающими — 200 тенге. И как минимум первая цифра уже не выглядит такой уж маленькой.Раньше начнёт включаться и уличное освещение, включая декоративную подсветку. Фото: Orda.kzА сколько же заработают поставщики электроэнергии за те же самые три месяца на среднестатистических алматинских квартирах? Много.В Алматы живёт более 2,2 миллиона человек. В 2016 году сайт kapital.kz писал, что в среднем в алматинской семье 2,8 человека. С тех пор прошло восемь лет, поэтому, пожалуй, не ошибёмся, если округлим эту цифру до трёх. Делим 2,2 миллиона на три — получаем 733 тысячи семей. Условно посчитаем, что все они живут в среднестатистических квартирах.Так как разница кВт⋅ч у ламп накаливания и энергосберегающих лампочек довольно большая, то усредним разницу (1300 и 200 тенге) до 700 тенге.То есть благодаря переводу часов поставщики электроэнергии только в Алматы, только на квартирах и только с мая по август заработают более полумиллиарда тенге. А ещё есть Астана, Шымкент и 12 областей.Так что когда вы в очередной раз зададитесь вопросом, кому был нужен этот единый часовой пояс, просто посмотрите на лампочку.