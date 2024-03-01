"Чуть не попался": казахстанец рассказал о новом виде мошенничества

"Он назвал меня по имени и фамилии, представился сам и сказал, что по моему логину несколько месяцев нет действий. А я действительно около восьми месяцев не пользуюсь этим оператором. Он мне говорит, что я должен обратиться к мобильному оператору и аннулировать логин и пароль, причем он назвал именно те, которые я действительно использовал. Я ответил, что никуда не поеду, на что он предложил аннулировать все удаленно", - рассказывает казахстанец.

"Он мне сказал, что на мой номер пришел четырехзначный код и я должен его продиктовать. И тут я сразу заподозрил неладное. Я ответил, что это личная информация и я не буду ничего диктовать. Он начал уверять меня, что ему можно доверять и это нормальная практика - удаленно давать личные данные. После моего твердого отказа человек на том конце начал грубить, у него поменялся тон, у нас началась словесная перепалка. После я спросил у него: "Неужели люди на это ведутся?" Он ответил: "Конечно, у вас в Казахстане столько лохов…" Также он сказал, что, если бы я продиктовал ему код, он бы перевел все деньги с моего счета и даже назвал точную сумму, которая есть у меня на банковском счете. Откуда они знают всю эту информацию? У нас, получается, утечка идет везде", - говорит мужчина.

"Мне позвонил мужчина и сказал, что заканчивается действие моего сотового номера и, чтобы его продлить, я должна продиктовать им код, который пришел мне на телефон. Я включила "дурочку" и на все его просьбы, уговоры и аргументы отвечала: "Тут написано третьим лицам код не называть". В конечном итоге человек взбесился, обматерил меня и бросил трубку", - рассказывает еще одна неудавшаяся жертва мошенников.

Казахстанец рассказал о новом виде мошенничества, жертвой которого он едва не стал. Схема, говорит мужчина, весьма проста, поэтому заподозрить, что на том конце провода сидит преступник, сможет не каждый, передает Tengrinews.kz.По словам мужчины, ему позвонил неизвестный и представился сотрудником компании-оператора связи.С этого момента как раз и начинается самое интересное, отмечает мужчина.О подобных звонках рассказали и пользователи другого мобильного оператора.Люди, столкнувшиеся с новыми махинациями, предупредили соотечественников, чтобы те ни в коем случае никому не называли никаких кодов, но главное, говорят они, - донести эту информацию до старших родственников, которые очень легко попадаются на уловки мошенников.