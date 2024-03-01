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Казахстанцы постарели в системе eGov после смены часового пояса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:15
Казахстанцы постарели в системе eGov после смены часового пояса
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Наутро после перевода часов некоторые казахстанцы столкнулись с интересными изменениями - в их электронных документах изменилась дата рождения, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В приложении одного из банков в разделе "Цифровые документы", а также на сайте eGov.kz казахстанцы обнаружили, что "постарели" на один день - изменилась дата рождения.

Произошло это на следующий день после перевода стрелок на один час назад в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 12 регионах страны.

Отметим, что у одних дата рождения сменилась в удостоверениях личности, у других - на водительских правах или в паспорте.

Казахстанцы постарели в системе eGov после смены часового пояса


Проблема решается с помощью кнопки "Обновить документы". Возможно, вам необходимо сделать это несколько раз. Кроме того, рекомендуем обновить ваше приложение.

Казахстанцы постарели в системе eGov после смены часового пояса


Tengrinews.kz обратился за комментарием в АО "Национальные информационные технологии". Там обещали предоставить информацию.

Напомним, ранее в АО "Национальные информационные технологии" предупредили казахстанцев о возможных сбоях в работе eGov из-за смены часового пояса.


Источник: Tengrinews.kz
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