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Правила захоронения на кладбищах изменили в Казахстане

Просмотров:293 Опубликовано: Сегодня, 12:15
Правила захоронения на кладбищах изменили в Казахстане
Фото из открытых источников
Заместитель премьер-министра-министра национальной экономики приказом от 23 февраля 2024 года внес изменения в Типовые правила погребения и организации дела по уходу за могилами, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что акимат города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) размещает актуальную информацию по занятым и свободным участкам кладбища на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа и в публичной кадастровой карте.


Как пояснили в МНЭ, публичная кадастровая карта позволяет получить в онлайн режиме общедоступные сведения для отображения актуальных данных в сфере земельных отношений.


Также акимат осуществляет контроль за соблюдением условий договора по погребению, содержанию и обслуживанию кладбищ.

При этом уточнено, что заключение договора на погребение, содержание и обслуживание кладбищ между местным исполнительным органом города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) и администрацией кладбища осуществляется по итогам конкурса в срок, установленный в соответствии с законодательством о государственных закупках. Напомним, согласно правилам, заказчик должен направить проект договора победителю в течение 5 рабочих дней со дня истечения срока на обжалование протокола об итогах государственных закупок способом конкурса. Победитель удостоверяет проект посредством своей ЭЦП в течение 3 рабочих дней со дня поступления на веб-портале уведомления.


Добавлена новая норма, в соответствии с которой определение принципов проектирования и рекомендации к содержанию кладбищ, к порядку организации похоронного дела, похоронного обряда (обряда захоронения останков или праха человека), а также содержания мест захоронения и работы специализированных служб по вопросам похоронного дела в Республике Казахстан определяются "Сводом правил Республики Казахстан "Проектирование и содержание кладбищ" (СП РК3.02-141-2014).

Помимо этого, поправками уточнена процедура перезахоронения. Перезахоронение останков допускается только при отсутствии особо опасных инфекционных заболеваний (сибирская язва, конго-крымская геморрагическая лихорадка) у умерших людей в течение двух первых недель с момента погребения, в последующем не ранее трех лет, в песчаных грунтах не ранее одного года по согласованию государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Приказ вводится в действие с 11 марта 2024 года.


Источник: zakon.kz
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