Криминальные разборки: в Жамбылской области застрелили сельчанина

В Жамбылской области произошло убийство 34-летнего жителя Байзакского района. Его тело было обнаружено возле дома с огнестрельным ранением в спине.

«27 февраля 2024 года в полицию Байзакского района поступило уведомление из центральной районной больницы о теле местного жителя с огнестрельным ранением и без признаков жизни. По этому факту начато уголовное расследование, сотрудники полиции приступили к оперативным мероприятиям для выявления и задержания подозреваемых. Проводятся необходимые экспертизы. Расследование находится под контролем руководства департамента», — информировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

Местные жители предполагают, что в районе активизировались преступные группировки, сообщает Orda.kz.Местные жители предполагают, что инцидент связан с конфликтами местных криминальных группировок.В полиции уже создали следственно-оперативную группу для расследования убийства.По нашей информации, стражи порядка ищут четырех человек, которые могут быть причастны к преступлению.