Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Марта
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 450.61 KZT
  • €1 = 488.91 KZT
  • 1 RUB = 4.97 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Криминальные разборки: в Жамбылской области застрелили сельчанина

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 12:34
Криминальные разборки: в Жамбылской области застрелили сельчанина
Фото: Cursorinfo.co.il
Местные жители предполагают, что в районе активизировались преступные группировки, сообщает Orda.kz.

В Жамбылской области произошло убийство 34-летнего жителя Байзакского района. Его тело было обнаружено возле дома с огнестрельным ранением в спине.


Местные жители предполагают, что инцидент связан с конфликтами местных криминальных группировок.

В полиции уже создали следственно-оперативную группу для расследования убийства.

«27 февраля 2024 года в полицию Байзакского района поступило уведомление из центральной районной больницы о теле местного жителя с огнестрельным ранением и без признаков жизни. По этому факту начато уголовное расследование, сотрудники полиции приступили к оперативным мероприятиям для выявления и задержания подозреваемых. Проводятся необходимые экспертизы. Расследование находится под контролем руководства департамента», — информировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.


По нашей информации, стражи порядка ищут четырех человек, которые могут быть причастны к преступлению.


Источник: orda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика