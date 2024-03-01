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Назначена дата начала предварительных слушаний по делу Бишимбаева

Просмотров:47 Опубликовано: Сегодня, 13:05
Назначена дата начала предварительных слушаний по делу Бишимбаева
фото: vlast.kz
Астана. 1 марта. КазТАГ – Назначена дата начала предварительных слушаний по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, передает корреспондент агентства.

Согласно информации на сайте судебного кабинета, предварительные слушания начнутся 11 марта.


Напомним, вечером 9 ноября 2023 в социальных сетях распространилось сообщение о том, что экс-министр Куандык Бишимбаев забил до смерти свою супругу Салтанат Нукенову. Позднее источник КазТАГ подтвердил задержание бывшего министра по делу об избиении супруги до смерти. Также источник уточнил, что Бишимбаев перед задержанием угрожал нанести себе ножевые ранения. Позднее полиция заявила о начале досудебного расследования по резонансному делу. 10 ноября МВД подтвердило задержание Бишимбаева по делу об избиении до смерти его супруги. Позднее суд Шымкента на фоне резонанса заявил об истечении срока наказания освобожденного по УДО Бишимбаева. Уголовное дело против бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева расследуют по статье «Убийство». Названа предварительная причина смерти жены подозреваемого. 12 ноября Бишимбаев арестован на два месяца. Адвокат Джохар Утебеков обвинил суд в сокрытии информации о статье по делу Бишимбаева.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил руководству МВД взять дело на особый контроль.

25 декабря сообщалось, что отец экс-министра – Валихан Бишимбаев подал заявление в министерство внутренних дел на журналистов.

8 января 2024 уголовное дело по обвинению экс-министра Бишимбаева в жестоком убийстве завершено. Уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева сообщила, что возможны попытки оправдать Бишимбаева в преступлении.

26 февраля КазТАГ сообщил, что дело Бишимбаева передано в суд.


Источник: kaztag.kz
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