Пенсионные накопления для покупки жилья: опубликованы новые правила

Новые правила вступят в силу с 11 марта этого года. С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке

В Казахстане изменили правила использования накоплений из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) для улучшения жилищных условий. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на Uchet.kz.- окончательный расчет (без оформления ипотечного жилищного займа) по гражданско-правовым сделкам, связанным с приобретением или обменом жилья или земельного участка;- внесение первоначального взноса для получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилья с проведением ремонта (или без него) в рамках одного договора банковского займа, частичного или полного погашения задолженности по ипотечному жилищному займу;- пополнение вклада в жилищные строительные сбережения (в том числе для дальнейшего накопления) с целью получения ипотечного жилищного займа на приобретение жилья;- частичное или полное погашение задолженности по ипотечному жилищному займу на приобретение жилья;- приобретение жилья в рамках финансирования исламским банком, частичное, полное погашение задолженности в рамках финансирования исламским банком сделки по приобретению жилища;- оплата по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа, предоставленного в рамках программ жилищного строительства или антикризисных программ, приватизации, купли-продажи с рассрочкой платежа;- строительство индивидуального жилого дома (при наличии в собственности земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство).Стоит отметить, что использование выплат целевых накоплений на приобретение получателем целевых накоплений жилища у супруга (-и) и своих близких родственников, а также близких родственников супруга (-и) получателя целевых накоплений не допускается.Согласно документу, уполномоченный оператор в течение двух рабочих дней после рассмотрения и одобрения заявления на выплату и документов направляет в ЕНПФ электронное уведомление о зарегистрированном заявлении на выплату.ЕНПФ в течение пяти рабочих дней со дня получения электронного уведомления от оператора переводит ему сумму выплаты целевых накоплений, указанную в заявлении на выплату, для последующего зачисления на банковский счет в долларах.Получатель целевых накоплений или его законный представитель в течение 45 рабочих дней со дня поступления суммы выплаты целевых накоплений на банковский счет предоставляет оператору документы, подтверждающие цель использования средств.Напомним, в феврале в Министерстве промышленности и строительства предложили увеличить сроки накопления средств единовременной пенсионной выплаты (ЕПВ) на депозитах "Отбасы банка" с 3 до 8 лет с целью улучшения жилищных условий граждан.Кроме этого, предлагается дать возможность супругам уступать друг другу депозиты, пополненные средствами из ЕПВ.Также проект приказа предлагает при расторжении договора с "Отбасы банком" о жилищных строительных сбережениях, что пополненная сумма из ЕПВ будет возвращена на специальный счет получателя, который в течение 20 рабочих дней сможет использовать данные средства на улучшение жилищных условий или направить их на лечение, согласно действующим правилам.