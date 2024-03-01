Казахстанца оштрафовали на 369 тысяч тенге за аватарку

"Деятельность зарубежной террористической организации, фото флага которой использовал мужчина, запрещена на территории Республики Казахстан. В результате за данное правонарушение решением специализированного административного суда петропавловец привлечен к административной ответственности в виде крупного штрафа в размере 100 МРП (369 200 тенге)", - говорится в сообщении.

Казахстанца оштрафовали за аватарку в профиле его аккаунта в мобильном приложении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.Как сообщается, 53-летний житель Петропавловска разместил в качестве фото профиля флаг террористической организации. Данный факт выявлен сотрудниками управления по противодействию экстремизму ДП СКО в ходе проведения оперативных мероприятий.Отмечается, что с начала этого года сотрудники УПЭ ДП СКО пресекли попытку ввоза в страну экстремистской литературы, а также выявили пять фактов незаконного распространения религиозных материалов через интернет.