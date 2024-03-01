Названа численность населения Казахстана на 1 февраля

Согласно статистическим данным на 1 января, в Казахстане проживало 20 053 665 человек. За месяц количество казахстанцев возросло на 20 119 человека.

Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало информацию о численности населения страны с 1 января до 1 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.Больше всего населения проживает в Алматы (2 234 963 человека), Туркестанской (2 142 058 человек) и Алматинской (1 532 985 человек) областях.В число городов и регионов-миллионников в Казахстане также входят Астана (1 437 645 человек), Шымкент (1 222 055 человек), Жамбылская (1 222 618 человек) и Карагандинская (1 135 048 человек) области.Большая часть казахстанцев (12 473 658 человека) являются жителями городов. В сельской местности проживают 7 580 007 казахстанца.Напомним, в январе, согласно статистическим данным, в Казахстане проживало 20 033 546 человек. За год количество казахстанцев возросло на 266 739 человек.