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Названа численность населения Казахстана на 1 февраля

Просмотров:429 Опубликовано: Сегодня, 16:06
Названа численность населения Казахстана на 1 февраля
Фото из открытых источников
Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало информацию о численности населения страны с 1 января до 1 февраля, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Согласно статистическим данным на 1 января, в Казахстане проживало 20 053 665 человек. За месяц количество казахстанцев возросло на 20 119 человека.


Больше всего населения проживает в Алматы (2 234 963 человека), Туркестанской (2 142 058 человек) и Алматинской (1 532 985 человек) областях.

В число городов и регионов-миллионников в Казахстане также входят Астана (1 437 645 человек), Шымкент (1 222 055 человек), Жамбылская (1 222 618 человек) и Карагандинская (1 135 048 человек) области.

Названа численность населения Казахстана на 1 февраля


Большая часть казахстанцев (12 473 658 человека) являются жителями городов. В сельской местности проживают 7 580 007 казахстанца.

Напомним, в январе, согласно статистическим данным, в Казахстане проживало 20 033 546 человек. За год количество казахстанцев возросло на 266 739 человек.


Источник: Tengrinews.kz
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