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Полиция продолжит "ловить" призывников в Казахстане

Просмотров:446 Опубликовано: Сегодня, 16:17
Полиция продолжит "ловить" призывников в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Полиция продолжит "ловить" казахстанцев, которые уклоняются от службы в армии. Об этом сообщил заместитель начальника департамента организационно-мобилизационной работы генерального штаба Вооруженных сил Азамат Досымов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"У нас законодательством определено: если призывники уклоняются и местные органы военного управления не могут их оповестить о необходимости (прибыть в военкомат - прим.), то информация передается в соответствующие органы внутренних дел по территории", - рассказал Досымов на брифинге СЦК.


Он добавил, что в прошлом году были "единичные случаи", когда полицию задействовали во время призывной кампании.

"В этом году мы достигли определенных интеграций с государственными органами. На сегодняшний день мы можем сразу в онлайн-формате через планшеты местных органов военного управления совместно с полицейской службой проверить всех призывников и граждан призывного возраста от 18 до 27 лет. Проверяем, где он состоит на воинском учете, возможно, ему или работодателю направлялась повестка в электронном либо бумажном виде. И после этого уже принимаются меры. Либо он сопровождается в призывной пункт, либо сразу же отпускаем", - пояснил замначальника департамента.


Досымов отметил, что база Вооруженных сил интегрирована с базами Министерства науки и высшего образования и Министерства здравоохранения. Если у потенциального призывника есть заболевания либо он очно учится в вузе, его не будут направлять в военкомат.

По словам Азамата Досымова, по сравнению с 2021-2022 годами количества уклоняющихся от армии сократилось в два раза.

Этой весной на срочную службу призовут около 20 тысяч казахстанцев. Весенняя кампания стартовала 1 марта.

Напомним, в прошлом году казахстанцы сообщали о рейдах в отношении лиц призывного возраста. Молодых людей якобы принудительно забирали в военкоматы. Некоторых из них останавливали на улице, к другим приходили на работу. Позднее Минобороны подтвердило, что в некоторых случаях юношей отправляют отдавать долг Родине буквально за считаные дни.


Источник: Tengrinews.kz
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