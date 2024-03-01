Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 01 Марта
+4...+3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 451.03 KZT
  • €1 = 487.47 KZT
  • 1 RUB = 4.94 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Сколько получают контрактники в Казахстане, рассказали в Минобороны

Просмотров:346 Опубликовано: Сегодня, 17:21
Сколько получают контрактники в Казахстане, рассказали в Минобороны
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Сколько зарабатывают казахстанские военнослужащие по контракту и какие льготы для них предусмотрены? Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Руслан Жангулин, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам Жангулина, средняя заработная плата казахстанских контрактников составляет 150 тысяч тенге.

"На сегодняшний день, если брать военнослужащих по контракту, то их заработная плата в среднем составляет 150 тысяч тенге. Помимо этого, они обеспечиваются разными социальными льготами. В зависимости от региона каждому члену семьи военнослужащих выплачивают жилищные выплаты. Если брать столицу, то выплаты в этом году составили порядка 75 тысяч тенге на одного человека. Если в составе семьи четыре человека, то умножается выплата", - рассказал пресс-секретарь Минобороны на брифинге в СЦК.


Кроме этого, военнослужащие обеспечиваются санаторно-курортным лечением. Во время выхода в отпуск им выплачивается оздоровительное пособие в размере оклада. Они также имеют право выйти на пенсию раньше гражданских.

"При выслуге 25 лет в календарном исчислении военнослужащий имеет право выйти на пенсию и продолжать работать во благо страны. На данный момент на уровне правительства прорабатываются вопросы по единым выплатам военнослужащим и офицерскому составу. Подробнее расскажем, когда станет известно", - добавил пресс-секретарь.


Как добавил Руслан Жангулин, прорабатывается вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе контрактников и офицеров.

Напомним, в январе этого года первый замминистра обороны Султан Камалетдинов жаловался на нехватку денег для армии. По его словам, сегодня задолженность перед военнослужащими постоянного состава только по вещевому имуществу составляет более 26 миллиардов тенге.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика