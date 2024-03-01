Сколько получают контрактники в Казахстане, рассказали в Минобороны

"На сегодняшний день, если брать военнослужащих по контракту, то их заработная плата в среднем составляет 150 тысяч тенге. Помимо этого, они обеспечиваются разными социальными льготами. В зависимости от региона каждому члену семьи военнослужащих выплачивают жилищные выплаты. Если брать столицу, то выплаты в этом году составили порядка 75 тысяч тенге на одного человека. Если в составе семьи четыре человека, то умножается выплата", - рассказал пресс-секретарь Минобороны на брифинге в СЦК.

"При выслуге 25 лет в календарном исчислении военнослужащий имеет право выйти на пенсию и продолжать работать во благо страны. На данный момент на уровне правительства прорабатываются вопросы по единым выплатам военнослужащим и офицерскому составу. Подробнее расскажем, когда станет известно", - добавил пресс-секретарь.

Сколько зарабатывают казахстанские военнослужащие по контракту и какие льготы для них предусмотрены? Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства обороны Руслан Жангулин, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Жангулина, средняя заработная плата казахстанских контрактников составляет 150 тысяч тенге.Кроме этого, военнослужащие обеспечиваются санаторно-курортным лечением. Во время выхода в отпуск им выплачивается оздоровительное пособие в размере оклада. Они также имеют право выйти на пенсию раньше гражданских.Как добавил Руслан Жангулин, прорабатывается вопрос по повышению денежного довольствия военнослужащих, в том числе контрактников и офицеров.Напомним, в январе этого года первый замминистра обороны Султан Камалетдинов жаловался на нехватку денег для армии. По его словам, сегодня задолженность перед военнослужащими постоянного состава только по вещевому имуществу составляет более 26 миллиардов тенге.