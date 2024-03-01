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Власти Казахстана намерены многократно увеличить штрафы за рекламу недостроенного жилья

Просмотров:302 Опубликовано: Сегодня, 18:42
Власти Казахстана намерены многократно увеличить штрафы за рекламу недостроенного жилья
Фото: коллаж kursiv.media
Правительство Казахстана хочет жестко наказывать застройщиков за рекламу еще недостроенных домов. Сумма штрафа будет увеличена до 7,4 млн тенге. Эти поправки нужны для того, чтобы в стране больше не было проблемных строительных объектов, говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на депутатский запрос.

В закон «О долевом участии в жилищном строительстве» правительство хочет внести изменения. Власти намерены штрафовать застройщиков на 2000 МРП (7,4 млн тенге) за рекламу еще строящегося жилья, если у них не будет разрешения или гарантии от единого оператора АО «Казахстанская Жилищная Компания». Сейчас штраф за такое нарушение составляет 300 МРП (1,1 млн тенге).


Поправки направлены на «предотвращение появления новых проблемных объектов», подчеркнул Бектенов. Проект пока на обсуждении в соответствующем комитете и мажилис его не рассматривал.

«Мы считаем, что принятие поправок позволит предотвратить незаконную рекламу строящихся объектов и привлечение средств дольщиков», — говорится в ответе на запрос.


Ранее мажилисмен Геннадий Шиповских предложил повысить штрафы за несвоевременную сдачу домов в эксплуатацию, а также повысить ответственность людей, рекламирующих недобросовестных застройщиков.


Источник: kursiv.media
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