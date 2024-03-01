Наличные снова набрали популярность в Казахстане

Среди регионов Казахстана в январе доля снятия наличных денег от оборота по платежным картам варьировалась от 9,4 процента в Алматы до 31,2 процента в Северо-Казахстанской области. Наибольшие объемы снятия наличных средств пришлись на мегаполисы — Алматы (534,9 миллиарда тенге), Астану (189,5 миллиарда тенге) и Шымкент (147,2 миллиарда тенге). Значительные показатели также были зафиксированы в Карагандинской (100,4 миллиарда тенге), Жамбылской (75,7 миллиарда) и Мангистауской (71,5 миллиарда тенге) областях.

В январе объем выдачи наличных денег на территории Казахстана вырос сразу на 18,3 процента, достигнув 1,8 триллиона тенге. Также впервые за много лет увеличился показатель доли выдачи наличных от оборота по картам, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Ranking.kz.На рост доли обналичивания денежных средств повлиял мониторинг банковских переводов. В частности, председатель Национального банка Тимур Сулейменов говорил, что количество переводов внутри банков в январе 2024 года сократилось на 30 процентов: люди начали так активно обналичивать деньги, что пришлось по некоторым точкам увеличить подкрепление наличной валютой.Наименьшие объемы обналичивания пришлись на Улытаускую (20,9 миллиарда тенге), Северо-Казахстанскую (31,6 миллиарда тенге) и Алматинскую (36,9 миллиарда тенге) области.