Задержан экс-советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов

«Он (Кожагапанов – КазТАГ) задержан», - подтвердил редакции КазТАГ в пятницу распространяемую в интернете информацию источник, знакомый с ситуацией.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления", - говорится в сообщении Антикора.

"Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит", – заключили в Антикоре.

Алматы. 1 марта. КазТАГ – Задержан советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов, сообщает информированный источник.КазТАГ уже обратился в антикоррупционную службу за комментариями.Отмечается, что в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза:- с 11.2017 по 08.2019;- с 04.2021 по 13.09.2021.В разные годы он работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021-го по апрель 2022 года был советником премьер-министра.