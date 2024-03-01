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Задержан экс-советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов

Просмотров:257 Опубликовано: Сегодня, 19:18
Задержан экс-советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов
фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Алматы. 1 марта. КазТАГ – Задержан советник премьер-министра Казахстана Ерлан Кожагапанов, сообщает информированный источник.

«Он (Кожагапанов – КазТАГ) задержан», - подтвердил редакции КазТАГ в пятницу распространяемую в интернете информацию источник, знакомый с ситуацией.


КазТАГ уже обратился в антикоррупционную службу за комментариями.

"Антикоррупционная служба подтверждает, что в рамках досудебного расследования задержан экс-вице-министр культуры и спорта, который подозревается в совершении тяжкого коррупционного преступления", - говорится в сообщении Антикора.


Отмечается, что в настоящее время подозреваемый водворен в изолятор временного содержания ДП Алматы.

"Расследование продолжается. Иная информация в рамках ст. 201 УПК РК распространению не подлежит", – заключили в Антикоре.


Ерлан Кожагапанов был вице-министром культуры и спорта два раза:

- с 11.2017 по 08.2019;
- с 04.2021 по 13.09.2021.

В разные годы он работал заместителем акима Астаны и Алматы. С сентября 2021-го по апрель 2022 года был советником премьер-министра.


Источник: kaztag.kz
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