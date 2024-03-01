Еще 120 млрд тенге вернул в бюджет Кайрат Боранбаев

- В настоящий момент по делу Боранбаева вы знаете, что он уже приговором суда осужден, ущерб возмещен. Помимо этого, от него в бюджет поступило ещё 120 млрд тенге дополнительно. В настоящий момент ещё предусматриваются дополнительные вливания в бюджет с его стороны. Поскольку имеются и другие уголовные дела: и уклонение от уплаты от налогов физическим лицом, и хищение. В рамках этих дел в настоящий момент проводится соответствующая работа по возврату активов, - сказал Женис Елемесов в кулуарах Мажилиса.

Кайрат Боранбаев вместе с его доверенным лицом Романом Нахановым и экс-заместителем председателя правления АО «НК QazaqGaz» Жанузаком Тайыром подозревались в совершении сделки между ТОО «АзияГазЧунджа» и QazaqGaz о поставке товарного газа в объеме 2,26 миллиона кубометров по завышенной стоимости на общую сумму 141 миллиард 681 миллион 676 тысяч тенге.

Заместитель председателя Агентства по финмониторингу Женис Елемесов сообщил о возмещении ущерба государству предпринимателем Кайратом Боранбаевым, передает корреспондент агентства Kazinform.Напомним, суд приговорил К. Боранбаева к 6 годам заключения.17 марта Кайрат Боранбаев был задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в хищении средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. Он обвинялся в совершении преступлений по трем статьям Уголовного кодекса РК. Это статья 28 часть 5 УК ПК «Пособничество в совершении преступления», 189 часть 4 пункт 2 УК РК «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере», статья 218 часть 3 пункт 3 УК РК «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах».31 марта суд приговорил Кайрата Боранбаева к 8 годам лишения свободы. Позже судебная коллегия по уголовным делам суда города Астаны отменила данный приговор. После дело бизнесмена рассматривалось в апелляционной стадии. Обсуждались условия соглашения о пересмотре дела в апелляционной стадии. 22 августа суд удовлетворил апелляцию Кайрата Боранбаева на сделку со следственными органами.