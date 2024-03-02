Смена часового пояса: сколько детей родилось, когда в Казахстане переводили часы

"Безусловным лидером по суточной рождаемости стала Туркестанская область, где родилось 118 деток, затем идут Алматы – 81 новорожденный и столица республики, где появилось на свет 79 малышей. Поздравляем малышей, родившихся в самый длинный последний день зимы 2024 года, желаем им крепкого здоровья и счастливого будущего!" – говорится в сообщении Минздрава.

По информации ведомства, к 00:00 29 февраля в Казахстане появилось на свет 803 малыша, из них две двойни, 392 мальчика и 411 девочек.1 марта 2024 года по Казахстану установлен единый часовой пояс. Теперь вся страна начала жить в часовом поясе UTC +5. Однако, как ранее мы сообщали, не обошлось без неприятных неожиданностей. К примеру, у некоторых казахстанцев в электронных документах на сайте eGov.kz, а именно в удостоверениях личности, изменилась дата рождения.