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Министр назвала врачей, испытывающих неподъемные нагрузки

Просмотров:162 Опубликовано: Сегодня, 11:12
Министр назвала врачей, испытывающих неподъемные нагрузки
Фото:t.me/KZgovernment
Новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что врачи общей практики в казахстанских поликлиниках испытывают неподъемную нагрузку, передает Tengrinews.kz.

"Наша задача в системе здравоохранения не только наращивать объемы медицинских услуг, но в первую очередь обеспечивать их качество. Мы видим, что нагрузка на врачей общей практики в поликлиниках стала неподъемной, мало времени остается непосредственно на лечение пациента, его нужно освободить от несвойственных функций и пересмотреть условия мотивации труда медиков на участках", - сказала Альназарова на встрече с жителями Карагандинской области.


Глава Минздрава призвала молодых ученых, студентов и профессоров медицинского вуза Караганды обратить внимание на оздоровление школьного питания, разработать полезный для здоровья детей рацион.

Альназарова заявила об открытости и готовности министерства к конструктивному диалогу, предложениям и инициативам, которые позволят улучшить качество и доступность медицинской помощи.


Источник: Тengrinews.kz
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