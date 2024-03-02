Министр назвала врачей, испытывающих неподъемные нагрузки

"Наша задача в системе здравоохранения не только наращивать объемы медицинских услуг, но в первую очередь обеспечивать их качество. Мы видим, что нагрузка на врачей общей практики в поликлиниках стала неподъемной, мало времени остается непосредственно на лечение пациента, его нужно освободить от несвойственных функций и пересмотреть условия мотивации труда медиков на участках", - сказала Альназарова на встрече с жителями Карагандинской области.

Новый министр здравоохранения Акмарал Альназарова заявила, что врачи общей практики в казахстанских поликлиниках испытывают неподъемную нагрузку, передает Tengrinews.kz.Глава Минздрава призвала молодых ученых, студентов и профессоров медицинского вуза Караганды обратить внимание на оздоровление школьного питания, разработать полезный для здоровья детей рацион.Альназарова заявила об открытости и готовности министерства к конструктивному диалогу, предложениям и инициативам, которые позволят улучшить качество и доступность медицинской помощи.