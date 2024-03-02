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Какие беспилотники производят в Казахстане

Просмотров:62 Опубликовано: Сегодня, 12:23
Какие беспилотники производят в Казахстане
Фото: Владимира Мартыненко, пресс-служба РгК «Юг»
В Министерстве науки и высшего образования РК рассказали о разработке и производстве беспилотников в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Стоит отметить проект ТОО Research & Development центр «Казахстан инжиниринг» «Производство беспилотных авиационных комплексов (БАК) отечественной разработки для нужд различных сфер экономической деятельности», где создаются современные беспилотные комплексы, — сообщили в министерстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.


Сообщается, что данные беспилотники применяются для обнаружения чрезвычайных ситуаций, контроля состояния территорий, на которых проходят нефте- и газопроводы, борьбы с браконьерством, учета животных, контроля государственной границы, мониторинга состояния линий электропередач и сельскохозяйственных угодий.


Источник: Kazinform
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