Техосмотр в Казахстане - "абсолютная глупость в нынешних реалиях". Мнение эксперта

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"На станциях техосмотра проблема одна - нерабочее оборудование и несоответствие требований специального программного обеспечения (СПО). СПО должно снимать данные с датчиков оборудования. Однако мы очень часто видим, когда оборудование не работает совсем. То есть стенд не умеет крутиться, потому что у него поломана вся основная жизненно важная функция. Но при этом программное обеспечение как-то снимает с него данные. Вот там вопрос открытый.



Владельцы сами совершают типичные ошибки при подготовке к техосмотру. Приезжают на станцию и просят не проверять, а просто сфотографировать и отправить, предлагая доплатить за это. Абсолютная глупость в нынешних реалиях"

"Об этом мы говорим постоянно, потому что даже вопрос с неправильным рабочим светом, который ослепляет, - это вопрос техосмотра. Вопрос нашей экологии - проблема техосмотра. Утечка бензина, масла, антифриза, нерабочие поворотники и стоп-сигналы - это все вопросы к техосмотру. А для исправления этой ситуации, улучшения рынка техосмотра нужно, чтобы инспекция начала постоянную работу. Сейчас пока что, к сожалению, приходится заставлять инспекторов выявлять нарушения"

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"Это также будет обычная станция техосмотра. Задача техосмотра будет внести данные его сертификата и сверить их с номером баллона, фактически установленного на машине. Если это все соответствует, то эти отметки будут выставлены. Если какие-то из этих параметров не соответствуют, тогда водитель будет направлен на исправление"

"За текущий период, с начала действия мониторинговой группы, аннулировано около 5000 диагностических карт. Чаще всего это карты, на которых техосмотр пройден онлайн через WhatsApp и Photoshop, на которых просто вставили фотографии или госномера. Также часто аннулируются карты, на которых при проверке оказываются одни номера на других машинах. И диагностические карты, где грузовые автомобили проходили осмотры на станциях для легковых авто"

В Казахстане прохождение техосмотра транспортных средств остается одной из крайне острых проблем. Как будет ужесточаться наказание за фиктивный техосмотр? С какими проблемами могут столкнуться водители при прохождении? Tengri Auto обратился за экспертным мнением к председателю Ассоциации техосмотра Михаилу Будянскому.По словам эксперта, основная проблема прохождения техосмотра в Казахстане - выдача фиктивных диагностических карт без фактической проверки и диагностики транспорта. Автомобиль заезжает на тормозной стенд, его фотографируют и, ничего не проверяя, отправляют данные в единую систему техосмотра."В последующем у оператора при проверке рабочая мониторинговая группа имеет право запросить видеозапись проверки и диагностики транспорта. Соответственно, он ее не предоставит, потому что машина не проверялась. И такая диагностическая карта аннулируется. То есть водитель остается без техосмотра", - сообщает специалист.Донести важность правильного прохождения техосмотра до наших автомобилистов - задача крайне сложная. Как рассказывает эксперт, основная трудность - побороть страх, что при прохождении техосмотра в автомобиле обнаружат поломку, из-за которой водитель не получит диагностическую карту, а на устранение неполадок уйдет время, финансы и другое.На протяжении уже двух лет действует рабочая мониторинговая группа на площадке АО "Национальные информационные технологии" при поддержке комитета транспорта, которая выявляет нарушения правил проведения техосмотра. Теперь ужесточены штрафы и ответственность не только оператора технического осмотра, но и самого водителя.Сейчас, по словам эксперта, на улучшение технического осмотра может повлиять создание мониторинговой группы и активные действия комитета транспорта и региональных инспекций, которые будут просто закрывать недобросовестные станции. Начнется фактическая проверка транспортных средств, владельцам придется улучшать станции, в связи с чем сократится статистика аварийности и смертности на дорогах.Сейчас автомобили на газе проходят техосмотр как обычные авто, но с отдельной отметкой в техпаспорте о газобалонном оборудовании. При этом обязательно проверяется наклейка и сертификат самого оборудования. Проходить отдельный техосмотр им не требуется. Однако, по словам специалиста, вскоре ожидается ужесточение проверки данных авто. Владельцы будут проходить отдельную поверку оборудования раз в два года по стандартам Таможенного союза.Что касается прохождения техосмотра для электромобилей, подход остается такой же, как и к обыкновенным авто. Единственное отличие - вид топлива с отметкой "нет" или "электро".На сегодняшний день, по словам специалиста, в Алматы просматриваются все станции и по каждой хаотично запрашиваются видеозаписи осмотров. После запроса у оператора есть три дня на предоставление записи. Если запись так и не была предоставлена, то оператор блокируется, отзываются ключи и станция закрывается до выяснения обстоятельств. Водители, прошедшие техосмотр на данной станции, лишаются своей диагностической карты, получая СМС-сообщение о том, что она аннулирована.Важно помнить, что проверка технического состояния автомобиля напрямую влияет на безопасность на дороге. Неправильный осмотр может не только повлечь за собой штраф или другое наказание, но и стоить жизни.