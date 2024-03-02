Оклеветали меня и мою дочь - бывшая жена Бишимбаева выступила с заявлением

"Полностью перевернула (автор публикации в соцсетях - прим.) весь смысл, полагаю, даже не прочитав. Используя какие-то словечки, перевернула, я так понимаю, в своих каких-то корыстных целях. Мне теперь приходится давать опровержение. Затронули честь и достоинство моей дочери, мое, что я "продажная" и так далее. Поэтому я решила рассказать о том дне, о том рапорте, на основе якобы которого она написала пост, не имея никакого представления, что было там, просто используя одно слово. Используя это все для дискредитации", - сказала Назым Кахарман.



"Я очень сочувствую и соболезную всей его семье. Мое обращение для того, чтобы защитить интересы своей дочери и мои. Мы стали просто разменной монетой", - сказала Назым.

"Я была зла в первую очередь на Куандыка, что он такую ситуацию создал. Он должен быть ответственен за их безопасность. Я не знала, что на самом деле там произошло. Позвонила в 102, вызвала полицию по факту нападения на мою дочь. Оператор спрашивала, было ли сексуальное насилие. На что я говорю: "Я не знаю всех подробностей, меня там не было. Приезжайте, давайте разберемся", - сказала Назым.

"Это административное нарушение. По факту писать заявление должен был Куандык Бишимбаев. Со слов дочери и сына, мы поняли, что ситуация была такая. В районе 7 вечера Куандык ушел куда-то. В 10-11 вечера Салтанат тоже ушла. В 2 часа ночи позвонили в домофон. Моя дочь ответила, это был брат Салтанат. Они были знакомы. Он врывается, схватил ее и спрашивал, где Салтанат. Они вместе ходили по квартире и искали Салтанат с Куандыком. После чего Айтым позвонил Куандыку. (...) Надо отдать должное Айтыму. Он подошел к моей дочери и сказал: "Малышка, ты сильно испугалась? Все нормально?".

"Пока шла драка между Куандыком и Айтымом, мои дети спрятались в шкаф, где просидели, пока все не стихло".



Бывшая супруга Куандыка Бишимбаева Назым Кахарман опубликовала видеообращение в социальных сетях. Она заявила, что ее дочь в корыстных целях оклеветали для дискредитации брата погибшей Салтанат Нукеновой, передает Tengrinews.kz.Назым Кахарман отреагировала на пост в Facebook, в котором говорится о якобы попытке изнасилования их совместной с Куандыком Бишимбаевым 10-летней дочери. По ее словам, пост с обвинениями в адрес брата Салтанат Нукеновой Айтыма (Айтбека) Амангельды - клевета.Она добавила, что не знакома и не является другом брату погибшей Салтанат Нукеновой.По рассказу Назым Кахарман, в марте 2023 года ее дочь и сын находились с Бишимбаевым. В одну из ночей произошла драка, свидетелями которой стали дети. Дочь прислала матери тревожные сообщения.На следующий день экс-супруга Бишимбаева вызвала полицию, так как дочь была в шоковом состоянии.По ее словам, детей допросили. После чего был сделан вывод, что в отношении детей Айтым Амангельды не нарушил никакого закона.Айтым Амангельды сказал дочери Назым Кахарман, что Куандык Бишимбаев избил Салтанат Нукенову.Как рассказала Назым, когда пришел Куандык Бишимбаев, между ним и Айтымом Амангельды началась потасовка, драка и крики.Со слов матери детей, Айтым Амангельды пришел в дом Куандыка Бишимбаева, потому что получил от Салтанат Нукеновой фотографии с ее побоями.Напомним, 9 ноября 2023 года стало известно о задержании экс-министра Куандыка Бишимбаева. Он был арестован по подозрению в убийстве супруги Салтанат Нукеновой. Тогда сообщалось, что в одном из ресторанов Астаны между посетителями произошла ссора, в результате которой от полученных травм скончалась молодая женщина.Изначально дело Бишимбаева расследовали по статье "Убийство", позже переквалифицировав на статью 99, часть 2, пункт 5 "Убийство, совершенное с особой жестокостью".16 января 2024 года стало известно, что подозреваемому вменили еще одну уголовную статью - "Истязание" (часть 2 статьи 110 УК).22 февраля брат погибшей опубликовал кадры с камеры ресторана, снятые в день смерти сестры, а также выложил в сеть фрагмент заключения судмедэксперта. Как заявил Айтбек Амангельды, пойти на этот шаг его вынудила ложь адвокатов Куандыка Бишимбаева, которые дали интервью, рассказав некоторые детали произошедшего.23 февраля ситуацию прокомментировала адвокат потерпевшей стороны Жанна Уразбахова.По каким статьям будут судить Бишимбаева и кто второй подсудимый, читайте здесь.Первое заседание суда над экс-министром национальной экономики Куандыком Бишимбаевым состоится в понедельник, 11 марта.