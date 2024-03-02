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В Казахстане могут снизить минимальный возраст для одной категории водителей

Просмотров:140 Опубликовано: Сегодня, 18:56
В Казахстане могут снизить минимальный возраст для одной категории водителей
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Министерство транспорта планирует упростить получение водительских прав по категории D. Об этом сообщил глава ведомства Марат Карабаев, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Минтранса.

Карабаев встретился с жителями Алматинской области. Представители предприятий, специализирующихся на пассажирских перевозках, попросили о введении для областных автопарков облегченных условий по программе обновления техники, снижении требуемого стажа работы для водителей автобусов и минимального возраста для получения водительского удостоверения категории D.

Министр ответил, что в прошлом году эти вопросы поднимались в ряде регионов. Однако, по данным ведомства, депутаты Мажилиса тогда не поддержали предложение. Вопрос инициирован заново.

"Мы надеемся, что в первом полугодии пройдет Мажилис, и к августу вопрос решится. Там заложено такое решение: возраст снижается до 23 лет, а требование по наличию стажа для категории D1 - с 3 лет до 1 года. Я знаю, что это не самое желаемое решение, но пока так.

Мы проанализировали: до 2014 года на категорию D на протяжении трех лет училось по 84 тысяч человек, а после ужесточения требований число обучающихся на водителя автобуса сократилось до 4 тысяч человек. Это катастрофически мало. Когда мы показали эту цифру, спикер Мажилиса нас понял и поддержал", - заявил Марат Карабаев.


Отметим, что с проблемой нехватки водителей автобусов столкнулась и Астана. Ранее аким Астаны Женис Касымбек заявлял, что в столице не могут найти специалистов на заработную плату в 500-600 тысяч тенге. "Сегодня заработная плата водителя - в среднем 500-600 тысяч тенге. У нас дефицит водителей, на эту зарплату мы не можем найти профессиональных водителей, в полном объеме добрать", - заявил Касымбек.

В столичной транспортной компании CTS ответили, что в автобусных парках столицы работают 1 852 водителя. При этом потребность города составляет 2 912 человек. Дефицит водителей - 1060 человек.

Сейчас, чтобы получить водительское удостоверение категории D, претендент должен достигнуть 25-летнего возраста, иметь трехлетний стаж работы на автобусах малой вместимости (подкатегория "D1"), а также один год на грузовом транспорте (подкатегория "С1").


Источник: Тengrinews.kz
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