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Казахстанские ученые синтезировали продукт, защищающий самолет от обледенения

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:39
Казахстанские ученые синтезировали продукт, защищающий самолет от обледенения
Фото: Министерство науки и высшего образования РК
Под научным руководством известного химика, технолога Маржан Досмагамбетовой ученые Utebayev University лабораторно реализовали метод получения формиата натрия в щелочной среде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Этот реагент используется для предотвращения обледенения автомобильных и пешеходных дорожек зимой и для защиты крыльев и корпуса самолетов от обледенения.

— Метод получения формиата натрия до сих пор получен методом гидрохлорирования четыреххлористого углерода водородом в присутствии палладиевого катализатора. Этот процесс проводится в щелочной среде при атмосферном давлении 12-19 при температуре 90-100 °С. Его главный недостаток это — давление 12 атм. при понижении резко снижается и выход формиата натрия, а при повышении увеличивается расход металла на технологическое оборудование. Это делает процесс производства неконкурентоспособным и удорожающим, — говорит ассоциированный профессор Utebayev University, кандидат химических наук Амангельды Абулхаиров.


В лаборатории университета получен формиат натрия путем смешивания перекиси водорода с водным раствором едкого натра различной концентрации с последующим добавлением формалина.

Эта научная работа позволяет упростить разработку технологического оборудования, тем самым удешевив продукцию. В процессе противообледенительной эксплуатации изделия в зимний период не повреждается цементобетонное покрытие дороги, транспортная шина, не вызывает коррозии кузова автомобиля. Использование полученного муравьиной кислоты натрия позволяет очищать дорожное покрытие без повреждений как людям, так и дорожному покрытию и при низких температурах от -15 до -25 °С.


Источник: Kazinform
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